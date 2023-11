Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo v pondělí 6. listopadu řidičům stěžejní křižovatku v Pardubicích. Po dvouměsíční částečné uzavírce je zrekonstruovaná křižovatka už zcela průjezdná.

Křižovatka Dašická - Na Drážce v Pardubicích byla po rekonstrukci otevřena | Video: Michal Žampach

Stavbaři během rekonstrukce odfrézovali povrch vozovky a následně vyměnili asfaltové vrstvy. Došlo i k zrekonstruování vodovodních proužků nebo obrub chodníků. Dále se instalovalo nové dopravní značení, a to jak vodorovné, tak i svislé.

„Během dvou měsíců jsme vyměnili asfaltové vrstvy, upravili ostrůvky včetně nové geometrie a obnovili svislé a vodorovné dopravní značení,“ uvedlo ŘSD.

Opravy byly rozděleny do několika etap, při nichž došlo k dopravním omezením. Po dobu rekonstrukce byla v místě vedena kyvadlová doprava pouze na silnici I/36. Ze směru od Dašic a z centra byly vjezdy úplně uzavřeny s výjimkou MHD a linek meziměstské dopravy.

Konec ucpané křižovatky u zimáku? Radnice reaguje na kolony a umístí tam zábrany

Řídči tak museli po objízdných trasách, kde se hlavně v dopravní špičce tvořily kolony. Ucpané byly nejen hlavní tahy, ale i okolní ulice. Dopravu musela dočasně řídit i policie. Částečná uzavírka velmi frekventované křižovatky v Dašické ulici způsobovala dopravní komplikace po celých Pardubicích.

„Moc se mi to nelíbí, křižovatka vypadá pořád stejně, kdyby alespoň vybudovali delší odbočovací pruhy, který by byly pořád otevřené,“ řekl Deníku jeden z místních.

„To zase tam bude bouraček,“ řekl pan Jiří ze Sezemic.

Do standartního chodu se 7. listopadu navrátila i linka MHD 13 a to do ulic Na Drážce a Dašická.

VIDEO: Pardubáci nejčastěji havarují na Dašické. V čem je křižovatka riziková?

Na křižovatce v minulosti docházelo k častým dopravním nehodám. ŘSD v minulosti uvažovalo i o přebudování křižovatky na kruhový objezd, ale dopravní zátěž by v místě byla příliš vysoká a kruhák by nezvládl velké množství aut, které místem denně projíždí. Navíc se křižovatce má ulevit po dobudování severovýchodního obchvatu.