Jednu z nejfrekventovanějších pardubických křižovatek čeká novinka. Od křižovatek Hradecké ulice a Sukovy třídy až po vjezd do podzemního parkoviště Paláce Pardubice silničáři postaví mantinel. Ten řidičům zabrání odbočit do podzemního parkoviště. Novinku silničáři začnou instalovat už v úterý 7. listopadu.

Denně touto křižovatkou u pardubické enteria areny projede tisíce aut. Řidiči tudy míří do centra města, na sídliště Závodu míru, dále na Chrudim nebo do obchodního centra. A právě tam pardubická radnice vidí problém. Ve chvíli, kdy se snaží do obchoďáku vjet více vozidel najednou, stojící auta zablokují přilehlou silnici i přetíženou křižovatku.

Odbor dopravy v našem městě představuje důležitý krok směřující ke zlepšení plynulosti dopravy na páteřní křižovatce v ulici Hradecká – Sukova třída.

„V minulosti jsme byli svědky situací, kdy docházelo k úplnému ochromení provozu na křižovatce ulic Hradecká a Sukova třída. Toto nežádoucí zpoždění mělo výrazný dopad na plynulost dopravy v celém okolí. Proto bylo nezbytné zasáhnout,“ popsal Jan Hrabal, náměstek primátora zodpovědný za dopravu, který dodal, že návrh tohoto opatření nechal posoudit komisí pro dopravu a ta jej podpořila.

Odbočit už nepůjde

Podle radnice se jedná o důležitý krok směřující ke zlepšení plynulosti dopravy.

„Toto opatření má za cíl zvýšit bezpečnost a efektivitu dopravy pro všechny účastníky. Realizace tohoto opatření je plánována na 7. listopadu,“ informovala mluvčí města Kristýna Vlasáková.

Nové řešení spočívá ve zrušení odbočovacího pruhu v levém směru při výjezdu z křižovatky ulice Hradecká směrem k ulici Závodu míru. Vozidla, která původně odbočovala vlevo, budou nyní pokračovat rovně na kruhový objezd, kde se otočí a budou mít možnost odbočit do obchodního domu Palác Pardubice. Nová pravidla budou platit i pro výjezd z obchoďáku.

Radnice tak reaguje na situace, kdy řidiči, ve snaze odbočit do podzemního parkoviště, často zablokovali celou křižovatku.

„Tato opatření jsou součástí našeho trvalého úsilí o zlepšení dopravní infrastruktury a bezpečnosti v našem městě. Věříme, že tyto kroky přispějí k usnadnění každodenního života obyvatel a návštěvníků města,“ dodal Hrabal.

Jako každá změna v dopravě i tato budí u řidičů rozporuplné dojmy.

Někteří řidiči namítají, že nové řešení problém pouze posune o kus dále a zablokuje cestu na sídliště Závodu míru.

„Možná, že to křižovatce u zimáku pomůže, ale úplně se ucpe kruháč na Závodu míru. Až lidi začnou jezdit na vánoční nákupy, nechci vidět, jak to bude vypadat, a jak dlouho se budu dostávat domů,“ řekl Jiří Klimeš.

Jiní řidiči ale věří, že to dopravní situaci zlepší.

„Když ostatní řidiči budou dodržovat nějaká základní pravidla, tak si myslím, že to pomůže,“ oponoval řidič Radim Kárník s tím, že řada pardubických řidičů takto už stejně jezdí.

Nové mantinely silničáři začnou instalovat v úterý 7. listopadu.

