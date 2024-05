Další dopravní komplikace v Pardubicích. Uzavře se křižovatka Trnová

Projet v dopravní špičce Pardubicemi je úkol pro ty, co mají nervy ze železa. A to i v případě, že nikde není žádná uzavírka. Trpělivost řidičů v minulých týdnech potrénovala oprava čtyřpruhu, který je zásadní pro spojení města s Hradce Králové a Chrudimí. Příští víkend se uzavře křižovatka Trnová, a to znamená, že neprůjezdná zůstane spojka mířící právě na tuto komunikaci. To navíc způsobí, že dopravní podnik musí upravit jízdní řád několika linek.

Pardubice znovu čekají dopravní komplikace a zácpy. | Foto: Deník/Lada Součková

Od prvního června se uzavře křižovatka Trnová. Takže se znovu zkomplikuje doprava na silnicích v okolí Globusu. Pro řidiče to bude znamenat hledání alternativních tras, kterých ale ve městě není mnoho. Promarněné příležitosti na dotace z EU: hotel, zámek i ostuda pro Pardubice Tentokrát ale omezení zasáhne také poměrně rozsáhle i provoz MHD. Dopravní podnik bude muset provést změny na dvanácti linkách a zavede výpomocné školní spoje v pracovních dnech. Naopak linka 30 nebude po dobu uzavírky v provozu vůbec. Podrobný seznam změn naelznete ZDE. Od začátku června se uzavře křižovatka Trnová v Pardubicích.Zdroj: DPMP Zároveň upozorňuje, že zastávky Globus, Fáblovka, točna, Trnová a Trnová, náměstí nebudou po dobu uzavírky obsluhovány. „Linky 2, 3, 4, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 23, 33 - zastávka Zimní stadion ve směru do centra bude z důvodu opravy a částečné uzavírky mostu Pavla Wonky uzavřena bez náhrady. Lina 99 - spoje linky 99 nebudou obsluhovat ve směru na Dubinu a Slovany zastávky K Polabinám a Masarykovo nám. (st. 3), obsluhovat budou zastávku Sukova ve směru na náměstí Republiky,“ uvedl na svých stránkách dopravního podniku. Opravou křižovatky se však Pardubice dostanou do velkých dopravních problémů, protože ve stejný čas začnou práce Wonkově mostě, klíčové komunikaci, která vede přes Labe. Cestu z Pardubic do Sezemic zkomplikuje stavba kruhového objezdu Most je klíčovou dopravní stavbou v krajském městě, přes kterou denně přejede zhruba 33 tisíc aut. Od června budou motoristům místo čtyř jízdních pruhů a jednoho odbočovacího sloužit pouze dva. Oprava navíc potrvá až do podzimu příštího roku. Od června bude most otevřený vždy ve dvou pruzích v režimu 1+1, tedy jeden směr do centra a jeden z centra. „Provoz se bude posouvat po šířce mostovky v závislosti na tom, kde zrovna budou probíhat práce. Stavaři budou pracovat zejména v útrobách mostu. Důležité je, že most Pavla Wonky bude vždy průjezdný – i pro MHD, kde jen dočasně dojde k nahrazení trolejbusů autobusy,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák s tím, že dopravní opatření vznikla na základě zpracovaného dopravního modelu. Prezident Pavel v Pardubicích zachránil letadlo i jeho pasažéry. Na simulátoru Veřejnost navíc bude moci sledovat webkamery, které budou umístěny na obou stranách mostu a díky tomu mít okamžité informace o stavu dopravy. Záznam bude v průběhu června na webu www.wonkac.cz.

