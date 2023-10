„Kryt byl dostavěn na přelomu 80. a 90. let, tedy za minutu dvanáct. Po devadesátém roce se už moc krytů nepostavilo. Kryt byl stavěn na to, aby vydržel jaderný útok,“ přiblížil Jiří Kyncl, vedoucí oddělení krizového řízení. Úkryt je určen pro zhruba 500 lidí na 72 hodin. Podle provozovatele by se jich tam na kratší dobu vešlo i 700.

Odborníci pro zájemce srozumitelnou formou připravili informace o možných rizicích na území města, ale také o tom, jak je možné se chránit v případě, kdy dojde na jeho území ke vzniku mimořádné události, která může ohrozit jejich zdraví či život.

Zpět do roku 1944

Pardubáci si v krytu mohou zažít pro někoho možná až adrenalinový zážitek.

Protože se Pardubice staly v roce 1944 třikrát terčem spojeneckých náletů je část expozice věnována i této smutné historii města.

Zájemci si mohou prohlédnout nejen dobové fotografie zničených částí města nebo přečíst příběhy Pardubáků, ale ve vytvořené replice sklepního prostoru „zažít“ i nálet provedený 15. leteckou armádou USAF dne 24. srpna 1944.

Méně odvážní návštěvníci mohou během své návštěvy zhlédnout krátké filmy.

„Já sám jsem z generace, která žádnou brannou výchovu ve škole nezažila, a myslím si, že ta situace posledních let a možná posledních dní ukazuje, že je to asi nezbytné. Já to velmi podporuji a jsem rád, že alespoň touto formou to můžeme dětem ukázat,“ řekl primátor města Jan Nadrchal.

Poprvé si lidé kryt budou moci prohlédnout 25. a 26. října. Provozovatelé ho chtějí pro veřejnost k prohlídkám otevřít několikrát ročně.