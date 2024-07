„Napajedla si ho vzala od Japonců do nájmu, ale členové syndikátu se ho rozhodli prodat. Oslovil jsem Tomáše Jandu (agent pro prodej plnokrevníků, pozn. red.), ten dojednal po telefonu cenu, já to na poště zaplatil, a ještě ten den jsem si pro něj do Napajedel dojel. Cenu samozřejmě zveřejňovat nebudu,“ uvedl k začátkům s plnokrevným hřebcem šampiónem František Vocásek.

Plnokrevníka Pop Rocka od něj chtěli do holštýnského chovu Němci. „Moc se jim líbil. Já ho ale nechtěl dát, a to ani do nájmu. To nedělám.“

Naposledy byl Pop Rock připouštěný asi před čtyřmi lety. „Já si ho nechávám už jen na dožití pro radost. Navíc už je to dědeček a své kobyly si vybírá. Teď už se bojí i nových věcí,“ přiblížil povahu hřebce jeho majitel.

Koně vychovávají po svém

Japonci vychovávají koně po svém. Když ho novým majitelům předváděli, tak byl svůj. „Museli jsme stát hodně stranou. Oni Japonci vůbec nechávají koním větší volnost, mají to v povaze, takže Pop Rock měl takový volný průběh žití. To ale neznamená, že to Japonci s koňmi neumějí, jen to dělají po svém,“ pokračoval František Vocásek.

On sám na koních jezdil, ale hlavně se věnoval chovatelství. „Když děti povyrostly, tak jsem koupil tenhle statek. Když je to chytlo, tak jsem to rozšířil, začal jsem nakupovat. Teď už to dělám jen s nejstarším synem Frantou,“ doplnil Vocásek starší.

Svých koní má kolem 14 a s ustájenými necelých 50. „Není to sranda, rozhodně se nenudíte. Každý den začínáme o půl páté ráno. Končíme, až když je všechno hotové. Teď jsou koně venku, tak je to klidnější, ale když jsou v zimě ve stájích, tak, než je svedeme, je už podvečer,“ varuje závěrem chovatel Vocásek.

Arabská krev je hlavní a dominantní složkou krve anglického plnokrevníka, který vznikl křížením arabského plnokrevníka s plemenem Berber a převzal si všechny výhody arabského plnokrevníka. Ten se dokáže přizpůsobit jakémukoli životnímu prostředí a klimatu a dovede přežít i na velice chudé stravě, mnozí jedinci jsou však značně nároční na čistotu vody.

Je neuvěřitelně vytrvalý a s jistotou se dokáže pohybovat i po nerovném terénu. Je nadán neobyčejně pevným zdravím a vysokou inteligencí, což ho činí zcela výjimečným. Obvykle bývá mírný a přátelský, ale může být také vznětlivý až neurotický. Díky své ekonomické akci, která je přímá, volná a nízká, dokáže nést i značnou zátěž na velké vzdálenosti.

Citace z koránu

„…A bůh vzal do dlaně jižní vítr, foukl do něj a stvořil koně. A když bůh stvořil koně, řekl tomu úžasnému stvoření: „Stvořil jsem vás jako žádné jiné. Ve vašich očích jsou skryty všechny poklady světa. Budete vozit na zádech mé přátele a vaše sedlo bude sedlem pro ty, kteří se ke mně modlí. Budete létat bez křídel a bojovat bez meče.“

Plemena koní podle typu

Archaická plemena (plemena koní, u kterých se vyskytuje mnoho "primitivních znaků")

• huculský kůň

• mongolský kůň

• baškirský kůň

• jakutský kůň

Teplokrevníci

Teplokrevník je kůň plemenné skupiny koní orientálních (Equus gmelini), koní stepních (Equus przewalskii) a jejich kříženců, vyjímaje křížence po plnokrevnících. Jedná se o lehčí plemena s kohoutkovou výškou (KVH) nad 147 (148) cm. Využívají se především v jezdectví a pro lehčí tah.

• český teplokrevník

• hannoverský kůň

Plnokrevníci

Plnokrevník je označení pro koně, jehož všichni předkové jsou zapsáni v plemenné knize do doby jejího uzavření (pro anglického plnokrevníka do roku 1791). Jedná se o stará ušlechtilá plemena, která zůstala nezasažena příměsí jiné krve a dodnes si zachovala svůj původní ráz, nebo teplokrevné plemeno, které již nelze dalším křížením zkvalitnit.

• achalteke

• arabský plnokrevník

• anglický plnokrevník

Polokrevníci

Polokrevník je označení pro koně, v jehož rodokmenu se vyskytují buď angličtí nebo arabští plnokrevníci.

• arabský polokrevník

• anglický polokrevník

Chladnokrevníci

Chladnokrevníci jsou skupinou plemen koní pocházejících fylogeneticky z původních koní západních (Equus robustus). Vyznačují se mohutností a klidným temperamentem. Jedná se o těžká plemena šlechtěná na tah, práci v zemědělství, v lese a těžký tah (doly,…). Zdroj: cs.wikipedia.org