/VIDEO, FOTO/ Magické místo, rondel před hradbami na jižní části hradu Kunětická hora, si vybralo už v roce 2007 Východočeské divadlo Pardubice (VČD) pro představení pod širým nebem. Dříve se open air inscenace odehrávaly na nádvoří hradu, jenže přišla rekonstrukce, a tak se musel ředitel VČD Petr Dohnal rozhodnout – buď se tradice přeruší, anebo se jeviště s hledištěm přesunou jinam. Nakonec se rondel, místo u hradeb, ukázal tou nejlepší volbou. Zatímco na nádvoří se vešlo sotva 350 lidí, na rondelu jich může být v pohodlí kolem sedmi set. Na víkend si divadlo naplánovalo pohádku S čerty nejsou žerty.

Ukázky z open air představení s Čerty nejsou žerty na Kunětické hoře | Video: Bohumil Roub

Každá venkovní akce, pro divadelníky to platí dvojnásob, je vždy kvůli počasí sázkou do loterie. A to nejde jen o diváky a samotné herce, ale i o techniku, světla, zvuk, kulisy… „Někteří diváci si ze začátku neuvědomovali, že když v červnu chodili přes den v kraťasech a tričkách, tak v jedenáct večer, kdy představení končí, je vše úplně jinak. My doporučujeme vždy teplé oblečení, v případě hrozby deště pláštěnky, deštníky se v hledišti nemohou s ohledem na další diváky používat,“ uvedl Petr Dohnal, který sám často v inscenacích VČD hraje. „Já si beru vždycky deku, pláštěnku, jednou jsem tam byla i v rukavicích a kulichu a zimní bundě,“ přitakává paní Jana z Pardubic na páteční veřejné generálce pohádky S čerty nejsou žerty.

Inscenace na rondelu Kunětické hory se hrají téměř za každého počasí, čemuž muselo divadlo přizpůsobit i techniku. „Každý rok něco přikoupíme, naštěstí technika jde velmi rychle kupředu. Zrušit představení jsme museli za posledních pět let všehovšudy třikrát, drobný déšť nás rozhodně nezastaví. Při páteční předpremiéře jsme s napětím sledovali velmi nepříznivou předpověď, ale stal se zázrak. Bylo teplo a zcela bez deště, někdo nad námi zřejmě drží ochranný deštník,“ zavtipkoval ředitel Dohnal. Meteorologové přitom předpovídali na večer a noc bouřky a silné přeháňky, v republice byla i velká krupobití.

„Já jsem věřil, že to odehrajeme bez problémů, asi vždycky věřím. Kuňce se to vyhýbá, pár kapek nás neztrhne. Tak jednou za rok jsme museli přerušit nebo zrušit představení. Kuňce věříme,“ řekl reportéru Deníku rohy nazdobený představitel Lucifera, 47letá hvězda pardubického souboru Ladislav Špiner.

„Tohle je asi patnáctá inscenace na rondelu, S čerty nejsou žerty mají celkem deset venkovních představení. Do prázdnin jsou ale všechna vyprodaná, takže kdo bude mít zájem, musí si vstupenky rezervovat zase až na příští sezónu, anebo navštívit toto představení v interiérové podobě v městském divadle,“ uvedl dále ředitel Dohnal. Hra má úžasnou filmovou předlohu se známou hláškou: „Je to rebel!“ Ta zaznívá z úst kaprála v podání Petra Nárožného. Adaptace slavné filmové pohádky vznikla pod taktovkou Jiřího Justa a Hynka Bočana na motivy Boženy Němcové.

Zdroj: Bohumil Roub