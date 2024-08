Scenárista a režisér filmu Léto s Evženem Pavel Krumpár uvedl, že si pro natáčení zvolili Pardubický kraj. „A Kunětická hora byla nejvhodnějším hradem v celém kraji,“ vysvětlil Krumpár. „Když točíme, tak hledáme to, co je nejvíce podobné tomu, co máme ve scénáři a Kuňka splnila skoro všechny naše podmínky,“ doplnil jeho slova druhý režisér filmu Miloslav Šmídmajer.

Hrad ve filmu ale získá nový název, a to Tramberk.

Pro natáčení v prostorech památek jsou stanovena určitá pravidla, aby nedošlo k jejich poškození. Tato pravidla si památky určují samy. Kastelán na Kunětické hoře byl ke štábu velmi vstřícný. „Máme povolené téměř všechno. Jediné, co nesmíme je například přibíjet hřebíky do vrat, což by se nám hodilo, ale bohužel to není možné. Ale dokonce nám povolili na nádvoří způsobit i požár,“ popsal Krumpár.

Léto s Evženem je rodinná komedie ve stylu filmů S tebou mě baví svět nebo Špunti na vodě. „Je to milá podívaná pro rodiče i děti,“ popsal Šmídmajer. Postavy hlavního kamarádského tria ztvární Martin Myšička, Jaroslav Plesl a Marek Němec. Protivného kastelána si zahraje Jiří Dvořák, pomocníka mu bude dělat Oldřich Navrátil a učitelku dětí ztvární Jana Pidrmanová.

„Hraju postavu Lenky, která je učitelka a jede s dětmi na tábor. Moje role obsahuje linku, kde z počáteční nedůvěry mezi mnou a Františkem, kterého hraje Martin Myšička, se zrodí láska,“ popsala svou roli herečka Jana Pidrmanová.

„Moje postava je ze začátku takový morous, který se ale postupně začne trošičku měnit, a nakonec se z něj stane relativně slušný chlap,“ popsal kastelána Evžena herec Jiří Dvořák. Doplnil, že se na roli velmi těšil, protože záporáci se mu hrají lépe než kladné postavy.

Hlavní roli má Litomyšl

Léto s Evženem se nebude natáčet pouze na Kunětické hoře. Hlavním natáčecím místem se stane město Litomyšl. Tam se budou natáčet scény v ordinaci lékaře, ve škole, muzeu a samozřejmě i v ulicích města. Natáčení bude probíhat přibližně do konce září.

„Film bude hotový velmi rychle, protože nejsou potřeba nějaké velké filmové triky. Ještě dříve, než dotočíme, tak už budeme stříhat, proto plánujeme jít do kin už v prosinci tohoto roku,“ popsal Šmídmajer. Předpokládané datum premiéry v Českých a Slovenských kinech je stanoveno na 12. prosince 2024.

Na tvorbě filmu se podílí East Bohemia Film Office, což je regionální filmová kancelář, která propaguje atraktivní filmové lokace Pardubického kraje. „Přispíváme ke zviditelnění kraje díky atraktivním filmům, dokumentům nebo klipům. Zároveň do kraje přinášíme peníze, protože filmaři tu utrácejí, mají ubytovaný štáb nebo si pronajímají památky,“ popsala ředitelka společnosti Alena Horáková.

„Filmařům pomáháme vytipovat lokace, dodavatele, pomáháme s castingem nebo povoleními a děláme filmům propagaci,“ popsala úlohu neziskové organizace Horáková. S režisérem Šmídmajerem spolupracují už po několikáté.

Pardubický kraj je podle ní velmi „film friendly“ region. „Filmaři náš kraj rádi vyhledávají, protože se zde setkávají se vstřícností. Komparz i povolení se shání snadno a majitelé budov nemívají problémy s natáčením,“ vysvětlila Horáková.

Na financování komedie se podílel i Pardubický kraj. Radní Pardubického kraje Alexandr Krejčíř sdělil, že na tento film přispěli 1,5 milionu korun. „Peníze jsme přispívali už v roce 2023 s tím, že realizace se přesouvala až do letošního roku,“ popsal.

Průměrně podporuje Pardubický kraj audiovizuální tvoru 4 miliony ročně. Podporují 8 - 10 projektů, které mají nějakou vazbu na Pardubický kraj. „Má to pro nás ekonomický přínos a zároveň podporujeme filmovou turistiku,“ sdělil.