V Pardubicích roste rekordně velký zavěšený most. | Video: Bohumil Roub

Bohumil Roub dnes 15:00

Dokážete si představit mostní konstrukci o váze deseti tisíc tun? A ještě s ní posouvat, dokonce rychlostí jednoho metru za minutu? Tak to se přesně dělo na okraji Pardubic. Deník byl v pátek u toho. Bylo to neuvěřitelné. Pouhým okem bylo vidět, že se mostní konstrukce blíží ke svému umístění. Ředitelství silnic a dálnic, coby investor, pozval novináře na finalizaci umístění největšího lanového mostu v České republice. Zážitek to byl nepředstavitelný. Kolos se opravdu pohyboval před zraky ohromených novinářů.