Novorenesanční vilu v době německé okupace vlastnil policejní pluk z Kolína. Ve sklepeních budovy v roce 1942 nacisté vyslýchali spolupracovníky výsadkářů ze skupiny Silver A i obyvatele Ležáků, které následně zastřelili na nedalekém popravišti. „Jsem rád, že jsme Zámeček – Larischovu vilu prohlásili národní kulturní památkou,“ řekl ministr. Larischova vila je podle ministra Lubomíra Zaorálka symbolem něčeho, co je nám velmi drahé. „Podobná místa nám připomínají, že nic na tomto světě není zadarmo. Ani svoboda, ani nezávislost státu, ani to, že v něm můžeme svobodně žít,“ řekl ministr.

„Vyžaduje to odvahu. A bylo by zlé, kdybychom to nevěděli a nepřipomínali si to, a o lidech, kteří ji projevili, nemluvili,“ dodal Zaorálek. Zámeček patří Československé obci legionářské (ČSOL), která objekt postupně obnovuje. Od Pardubického kraje a města Pardubice má přislíbeno dohromady 30 milionů korun, celkem však opravy vyjdou na 70 milionů. ČSOL chce objekt otevřít veřejnosti, má v plánu umístit zde expozice. Jedna by připomínala vznik samotné vily a parforsní hony, druhá by se týkala zahraničního odboje a třetí odboje domácího.