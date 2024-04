Kraj se snaží najít způsob, jak se dohodnout s nespokojenými lékaři, kteří v Pardubicích podali hromadně výpovědi. Jednání s odboráři jsou podle hejtmana Martina Netolického na dobré cestě.

Ve čtvrtek se uskutečnilo společné jednání vedení kraje a Nemocnice Pardubického kraje se zástupci odborů. | Foto: Pardubický kraj

Ve čtvrtek se uskutečnilo společné jednání vedení kraje a Nemocnice Pardubického kraje se zástupci Lékařského odborového klubu (LOK) jednotlivých nemocnic. V průběhu jednání byly probrány všechny požadavky lékařů.

„Po 4,5hodinovém jednání jsem mírným optimistou, že s lékaři nalezneme dohodu. Jako zástupci zakladatele společnosti Nemocnice Pardubického kraje jsme apelovali na výrazné zlepšení vzájemné komunikace. Změna legislativy znamená ne zcela jednoduchou změnu ve vykazování práce. Dohodli jsme se proto na zlepšení nastavení komunikace zaměstnanců s vedením nemocnice a personálním oddělením v případě, kdy bude pochybnost o výpočtu čisté mzdy zahrnující vedle hlavního pracovního poměru také práci přesčas či práci o svátcích, v noci a o víkendech,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Lékařské odbory do jednání vstupovaly se třemi okruhy požadavků. „Výsledkem je kompromis v podobě navýšení příplatků za práci v noci a o víkendu pro všechny zaměstnance Nemocnice Pardubického kraje,“ uvedl hejtman Netolický.

„Takto nastavená dohoda přitom mimo jiné znamená, že nebude třeba znovu otevírat kolektivní vyjednávání, protože plánované navýšení se dotkne všech kategorií zaměstnanců," sdělil generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

„Ne úplně dobrovolný transformační proces, do kterého české zdravotnictví vstoupilo novelou zákoníku práce, naráží na problémy rychleji, než se je daří řešit. Řada výzev je přitom stále ještě před námi. To nejjednodušší, co v tuto chvíli můžeme udělat, je zlepšit právě společnou komunikaci, zapomenout na to, co bylo, a snažit se najít vzájemnou dohodu,“ dodal Martin Engel, předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů.

Jeho přístup a roli během jednání ocenil i hejtman Martin Netolický. „Vítám především věcnost a fakt, že se žádná z jednajících stran nestavěla do pozice, z níž by nebylo možné najít společné východisko,“ uzavřel.