Za půllitr 11stupňového točeného pardubického Viléma dáte na pardubickém letišti 75 korun. Hotovku z domácí kuchyně za přesný dvojnásobek. „Přítel říká, že se to za tu cenu dá pít. Prý je to taková pražská cena, jen by to mohla být Plzeň,“ smála se rekreantka Lucie Neradová z Prahy.

„Chceme, aby si tady lidi pochutnali ještě před odletem. Jídlo je z naší restaurace, vždy čerstvé. Děláme vlastní bagety, panini, obložené housky. Anebo si mohou dát cestující pivko, vínko, prosecco, panáčka, a to za, myslím, přijatelné ceny,“ říká provozovatel cateringu na pardubickém letišti Lukáš Zeman. Třebaže z Chrudimska, ale na Pardubicku známý jako „pingl“ například v restauracích v Polabinách Na palubě nebo na Dukle Pod Košem.

„Jednou za čas to unesu. Na Ruzyni jsem byla dávno, ale tam to bylo cenově hrozný, na Pardubice nedám dopustit,“ uvedla například krátce po zaplacení Zdeňka Tobiášová z Horních Ředic.

Prodavačka z místního cateringu uvedla, že si cestující objednávají hlavně vodu. „Dají si i jídlo, když vidí, za kolik je. Máme to tak, že víme, kdy se odlétá a podle toho přizpůsobujeme směny,“ dodala při čepování piva.

Letiště Pardubice | Video: Bohumil Roub

„Překvapilo mě to,“ sdělila pasažérka Vendula Píšová z Letohradu při pohledu na ceny občerstvení. „Byla jsem i na Ruzyni, tam je to něčem jiném. Na tohle letiště je to příjemné překvapení,“ dodala těsně před odletem.

„Cenově to tady jde. Dali jsme si rum, mají slušný výběr za rozumné ceny. Hlavně ale parkujeme zdarma, jsme až z Vlašimi,“ řekl reportéru Deníku další rekreant, který se chystal do bulharského Burgasu.

Bezplatné parkování ale koncem roku skončí. Jak na dotaz Deníku uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal, je třeba sanovat příjezdovou cestu na parkoviště, zpevnit plochy a hlavně instalovat na parkoviště bezpečnostní kamery.

„Cenu stále řešíme, ale budou to menší stovky korun za týden. I tak to vynese kolem 8 až 10 miliónů korun ročně a zvýšíme tím komfort parkování,“ řekl za město Pardubice, jež je dvoutřetinovým vlastníkem civilního letiště, jeho primátor.

Reportér Deníku se sám přesvědčil, že obří parkoviště bylo téměř zaplněné. Možná i tisíce aut ze všech koutů republiky zde odstavili zákazníci letiště.