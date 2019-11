V příštím roce se bude z Pardubic opět létat do španělského Alicante. Linka bude provozována od března do října.

Terminál Jana Kašpara na letišti v Pardubicích. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Ředitelka letiště Hana Šmejkalova podepsala se společností Ryanair smlouvu na další období. „Linka je každoročně plně vytížena. Průměrná obsazenost je 95 procent. Snažíme se dojednat celoroční provoz,“ sdělila Hana Šmejkalová. Pravidelná linka na jih Španělska začala z Pardubic létat v březnu 2018, a to dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek. Let do přístavního města Alicante v regionu Valencie trvá 2 hodiny a 55 minut.