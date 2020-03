Hospodaření pardubického letiště se dál propadá do ztráty. Ta vloni dosáhla 35 milionů korun oproti předloňským 16 milionů. Nic na tom nemění, že do záporného výsledku provozovatele letiště East Bohemian Airport (EBA) se ve velké míře promítly odpisy majetku.

Letišti vloni ublížilo zrušení letů do Londýna a hlavně řady charterových letů. Letos by se měla finanční situace o něco zlepšit díky nové lince do Kyjeva.

„Odpisy jsou 15 milionů korun, to je taková finanční virtuální realita. Čím máte novější vybavení, tím máte větší odpisy, což ani moc nevypovídá o hospodaření firmy. Lépe o tom vypovídá hospodaření běžné činnosti a její ztráta činí 16 milionů korun,“ řekl pro ČTK náměstek pardubického primátora Jan Mazuch.

Pardubické letiště funguje v režimu civilní přepravy od roku 1994. Loni odbavilo 102 045 cestujících, což je skoro o třetinu méně než předloni. V roce 2018 mělo 147 tisíc pasažérů. Město Pardubice vlastní dvě třetiny firmy, třetinu Pardubický kraj.