„Zavedeme u letiště placené parkování, což by mělo vylepšit ekonomiku firmy,“ řekl na jednání pardubických zastupitelů náměstek primátora Jakub Rychtecký s tím, že město, které je akcionářem mezinárodního letiště, odhaduje, že poplatky za parkování na odstavné ploše by mohly vynést až osm milionů korun ročně.

Kolik za parkování u letiště lidé zaplatí, zatím není jasné. Vedení letiště prozatím nechce sdělit ani to, kdy by mělo poplatek začít vybírat. „Víme, že parkování zdarma je naše výhoda, ale dostáváme se do stavu, že máme omezené parkoviště a musíme to začít trochu regulovat. Samozřejmě to budeme regulovat po částech, podle našich obchodních podmínek. Uvidíme, jak to bude, ale už je to nezbytné,“ potvrdil záměr i ředitel mezinárodního letiště Pardubice Ivan Čech.

Právě bezplatné odstavení auta po dobu dovolené, bylo pro cestující z Pardubic jednou z největších výhod. „Dostupnost letiště a to, že tu můžeme nechat auto zadarmo, je pro nás určitě velká výhoda. Například oproti Praze je to opravdu velký bonus,“ potvrdila Pavlína Novotná, která z jediného mezinárodního letiště ve východních Čechách létá pravidelně.

Pardubické a jihočeské letiště jsou poslední, kde se parkovací poplatek nevybírá. Například na pražském letišti Václava Havla lidé za den zaplatí i 700 korun. Od letní sezóny navíc ruzyňské letiště výrazně zkrátí dobu, během niž zde řidiči mohou bezplatně parkovat, například při vyzvedávání cestujících. V Ostravě nebo Brně letištní parkování stojí od 120 do 350 korun za den.

Oba vlastníci pardubického letiště, tedy město Pardubice i Pardubický kraj, hledají každou korunu, letiště je totiž dlouhodobě ve ztrátě. Město i kraj každoročně musí navyšovat základní kapitál. Obě samosprávy do letištní kasy poslaly už okolo tři čtvrtě miliardy korun. Obě samosprávy přesto věří, že letiště má význam a chce ho rozvíjet. Chystají se tak další investice. Politici už také jednali například o dostavbě druhého patra terminálu Jana Kašpara. Zároveň jednají o rozvoji letiště v oblasti opravárenství letadel nebo stavbě nového hangáru.

V plánu je také nový kongresový hotel s víceúčelovým výstavním sálem, který chce u letiště postavit společnost SPGroup Pavla Sehnala. Hotel by měl stát v těsné blízkosti terminálu Jana Kašpara na nynější travnaté ploše.

„Shodli jsme se, že každý záměr, který by mohl pomoci rozvoji letiště, ale také rozvoji ubytovacích a kongresových kapacit v krajském městě si zaslouží pozornost a je dobré jej detailně projednat a nechat posoudit po všech stránkách. Osobně nepředpokládám, že by takto významný rozvojový projekt nenašel podporu v krajském zastupitelstvu,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický s tím, že nedostatečné ubytovací kapacity limitují například pořádání kongresů ve městě, které je dobře dopravně dostupné.

Letní sezóna

Zájem o pardubické letiště navíc u dovolenkářů roste. U charterových letů letiště bude v letošní sezoně odbavovat čtyři nové destinace, do kterých se z Pardubic ještě nikdy nelétalo. V nadcházejícím létě se tak bude z východních Čech létat do 17 charterových destinací v 10 zemích světa. Do dalších oblíbených destinací budou cestovní kanceláře navyšovat rotace a zvýší počet letů.

Letiště Pardubice počítá, že letos jeho branami projde okolo 180 tisíc odbavených cestujících. Toho společnost naposledy dosáhla v roce 2013.