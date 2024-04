Nová pravidelná linka z Pardubic do Girony přináší cestovatelům z východních Čech možnost objevovat kouzlo Španělska. Let novou linkou využily i mladé cestovatelky z Pardubic.

„Krásně se nám to sešlo najednou, letenky, odlet z Pardubic i to, že tam máme čtyři dny,“ doplnila Pardubačka Jana, která z terminálu Jana Kašpara letěla poprvé.

Letiště Girona, kam letadlo ve čtvrtek ráno zamířilo, je od centra Barcelony vzdáleno zhruba 90 kilometrů. Slouží také jako vstupní bod pro oblíbené katalánské pobřeží Costa Brava či prozkoumávání blízkých Pyrenejí. U moře jsou cestující z Východu Čech zhruba za dvě a půl hodiny. Podle vedení letiště jsou nejoblíbenější právě středomořské destinace.

„Víme, že pro regionální letiště je udržitelné něco, co je pro cestující teplé, zajímavé a dostupné celoročně. To znamená, že se pohybujeme v zemích jako Španělsko, Portugalsko nebo Itálie,“ řekl Ivan Čech, ředitel jediného mezinárodní letiště ve východních Čechách. Letiště by si přálo, aby spojení bylo oblíbené a mělo potenciál létat celoročně.

Na palubu letadla Boeing se vejde okolo 180 cestujících a kapacita je nyní, podle mluvčí společnosti Márie Ministrové, na následujících spojích téměř úplně naplněna.

Pardubické letiště chce navíc s irskou leteckou společností vyjednat ještě lepší odletový čas. „My s Ryanairem domlouváme, zda by odletový čas ze Španělska nemohl být lepší. Jelikož ten let je brzy ráno z Girony, zda by se nemohl posunout do odpoledních hodin. Aby tam lidé mohli strávit víc času,“ prozradila mluvčí letiště. Pro letošní rok se létá od Velikonoc do října, společnost East Bohemia Airport (EBA), která provozuje civilní část letiště, ale bude usilovat, aby linka fungovala celoročně. Stejně jako například lety do španělského Alicante.

„V Pardubicích vidíme velký potenciál, kde bychom mohli růst. Myslím, že je to dobrá lokalita s velkým potenciálem přivítat cestující, nejen z Čech, ale i turisty přijíždějící do Česka, kde je spousta krásných míst,“ řekla Alicja Wójcik-Gołębiowská, mluvčí letecké společnosti Ryanair, podle které přes letní sezonu z Pardubic novou linkou odletí přes 50 tisíc cestujících.

U charterových letů Pardubické letiště bude v letošní sezoně odbavovat čtyři nové destinace, do kterých se z Pardubic ještě nikdy nelétalo. V nadcházejícím létě se tak bude z východních Čech létat do 14 charterových destinací v 10 zemích světa. Do dalších oblíbených destinací budou cestovní kanceláře navyšovat rotace a zvýší počet letů.

Letiště Pardubice počítá, že letos jeho branami projde okolo 180 tisíc odbavených cestujících. Toho společnost naposledy dosáhla v roce 2013.