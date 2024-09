Vztah českobudějovického rodáka Jiřího Mádla k Pardubicím je jednoduchý. Největší vazbu na město má přes svého spolužáka a bývalé pardubické Superstar – Juliána Záhorovského.

„Určitě ho tady znáte. Jedni jste ho měli na plakátu v pokojíčku a obdivovali ho, druzí jste do něj házeli šipky,“ uvedl k smíchu Jiří Mádl publikum v letním kině.

Mádl se Záhorovským studovali Univerzitu Jana Ámose Komenského v Praze, dokonce stejný obor, a to sociální a masovou komunikaci. „Do dneška jsme v kontaktu, dokonce mi psal, jestli tady přespávám. Přijede ale až kolem jedenácté, tak se neuvidíme. Hrál jsem tu hokej jako malý kluk, mohlo mi být osm nebo deset let. Z města se mi vybaví krásný průchod, pasáž, s cukrárnou. Jo, Machoňova pasáž, tam se půjdu ještě v noci určitě podívat,“ pokračoval Mádl při páteční návštěvě.

Dodal, že má více zážitků z Hradce Králové, kde jsou jeho další kamarádi. „Ostatně Julkova kapela (skupina Juliána Záhorovského, pozn. red.) je taková pardubicko–hradecká. U spousty lidí, které z východních Čech znám, jsem nerozlišoval, odkud jsou. Já jsem takový, že se směji těm rivalitám, ale tu Pardubic a Hradce Králové jsem pociťoval strašně moc. Pokud je to ale hravé, na bázi provokování, tak to mě moc baví. Když je to na úrovni fanouškovské řevnivosti, tak to mě to zase rozčiluje,“ řekl režisér Vln.

Podle svých slov má pocit, že obě města jsou krásná. „Asi cítíme, že některá města to mají těžší, lidé tam mají těžší život. Pardubice si jsou s Hradcem hodně podobné, lidé jsou tu hrdí na ten region a myslím, že funguje úplně skvěle,“ myslí si Mádl.

Podle něj byl Pardubický kraj jedním z prvních, který se rozhodl podpořit českou kinematografii dotační podporou. „Rád bych tady také někdy točil, ale záleží to na mnoha věcech. Člověk musí najít třeba lokaci, kterou vyloženě chce. Pak to dává smysl, že i v tom filmu se může objevit název Pardubic,“ odhalil své plány Jiří Mádl.

Čekají ho teď tři herecké role. Jedna s režisérem Tomášem Vorlem, jedna s Jiřím Strachem a jedna ve Švýcarsku. „Takže teď budu hodně před kamerou,“ přiznal.

Pak se šel projít po Pardubicích a v sobotu ho čekala svatba v Hradci Králové. Vdávala se tam jeho první láska. „Spojil jsem to,“ usmál se Jiří Mádl.

Ten ještě před projekcí v pardubickém letním kině dostal od náměstka hejtmana Romana Línka bednu se speciální edicí repelentů věnované právě jeho nejnovějšímu projektu.

„Pardubické letní kino má velkou tradici. Hlavní nepřítele má, ale každý letňák dva. Počasí, protože v dešti se promítat nedá, a komáry. Proto ty repelenty,“ pobavil překvapivým prezentem diváky náměstek Línek.

Po krátké debatě, na kterou přijel Jiří Mádl s producentem snímku Vlny Miloslavem Šmídmajerem s téměř hodinovým zpožděním, se vydal režisér Vln do tmy mezi diváky repelenty rozdávat. „Super nápad, fakt mě to pobavilo, ale nechat si je pro sebe nemůžu,“ smál se nápadu regionálního politika Jiří Mádl.