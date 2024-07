Devatenáctý ročník Pardubického letního kina Rebel bude slavnostně zahájen v pátek 12. července novou českou komedií Prázdniny s broučkem, uvedenou osobně režisérem Jiřím Matouškem.

„Kdo by někdy nechtěl vyrazit na rodinnou dovolenou krásným červeným karavanem po dědovi? Bára Poláková coby dobrodružná máma dvou dětí a nadšená food blogerka, řekne této výzvě ano. Její manžel, kterého si zahrál Lukáš Příkazký, dobrodružné nadšení ani trochu nesdílí. Ale když máme vedle sebe někoho, koho máme rádi, je úplně jedno, kde zrovna jsme. Celá rodina proto nakonec vyrazí na letní dovolenou k moři obytňákem. A přesto, že je Jadran doslova na dosah, cesta se může pořádně protáhnout,“ tak zní pozvánka na úvodní film.

V pátek začne letošní série promítání pardubického letního kina.

Velmi oblíbená promítaní, která budou v červenci začínat ve 21.30, mají od letošní sezony nového provozovatele. „Milan Slavíček, majitel autosalónu Hyundai v Dražkovicích aktuálně spojil své jméno s největším tuzemským biografem a společně s přední osobností českého filmu Miloslavem Šmídmajerem se v těchto dnech stal jedním z provozovatelů Pardubického letního kina,“ uvedli organizátoři promítání.

„Je nám nesmírnou ctí nabídnout našim divákům, šedesát filmů všech žánrů. Neopakovatelnou romantickou atmosféru, kterou letní kino do města přináší, jistě umocní krásný areál na pravém břehu Labe, vedle mostu Pavla Wonky. Koho by před lety napadlo, že z nápadu, který se zrodil na zelené louce, a to doslova, se jednou stane největší a nejnavštěvovanější letní kino v republice,“ napsal na Facebooku Milan Slavíček.