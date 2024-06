Zaměstnanci magistrátu najeli na kole v rámci výzvy téměř 18 tisíc kilometrů

Celý květen se zhruba 100 magistrátních zaměstnanců dopravovala do práce výhradně na kole, a to v rámci 14. ročníku Květnové výzvy Do práce na kole. Během svých cest zapsali celkem 17 684 kilometrů.

Magistrát se do akce Do práce na kole zapojil už po jedenácté. | Foto: MMP