Neúnosné zvyšování cen vstupného, jídla, pití. Honba za „mamonem“, když nám ten covid zkazil dvě sezóny. To se skloňuje ve všech pádech v médiích. Reportér Deníku se proto vydal na Majáles Pardubice 2024, aby přiblížil cenové relace dnešních festivalů hudby a zábavy. Z první větší akce pod širým nebem na Pardubicku.

Pardubický Majáles 2024 | Video: Bohumil Roub

Pardubická jedenáctka Vilém, stejně jako loni, za přijatelných 69 korun (běžně v pardubických restauracích kolem 40 korun), deci vína ale už za 60 korun, půllitr perlivé či neperlivé vody za 49 korun. To jen pro úvod. Spoléhat se na to, že se tu i dobře najíte, protože nabídka festivalových pokrmů je velká, i když každý rok stejná, už ale může být vážný problém v rodinném rozpočtu.

„My jsme se najedli tady kousek U Josefa. Gulášek něco přes stovku, po loňských zkušenostech jsme to nechtěli a udělali jsme dobře,“ řekl reportéru Deníku v obležení rodiny postarší rocker, který se představil jako Pavel Rybka z Přelouče.

Obyčejnou klobásu z kontaktního grilu nepořídíte na Majálesu pod 130 korun, smažený sýr v housce stojí 125 korun, smažené nudle se zeleninou 180 korun. Vyplatí se proto přijít na festival s „plným břichem“.

Jinak to čtyřčlennou rodinu, míněno rodiče a dvě děti, což je běžný jev, přijde za jídlo a pití při mírné konzumaci na tři čtyři tisíce korun za den. Cena vstupného na místě přitom činí za oba dva dny (v předplatném výrazně nižší, viz video) dalších 1600 na osobu. To mělo vliv i na obsazenost stánků. Zatímco ještě před dvěma lety se u nich tvořily fronty na několik desítek minut čekání, letos zely prázdnotou.

Součástí vstupenky do areálu na pardubické Cihelně je ovšem i páska s bezkontaktním čipem. Aktivační poplatek je pouhých 30 korun, platit jinak, než páskou s čipem, se nikde nedá. Fungují tak všechny stánky, i na jídlo, pití, stejně jako suvenýry z akce. K dobití kreditu jsou speciální stánky, platit se tu dá kartou či hotově. Pokud někdo svůj kredit nevyčerpá, může požádat přes internet pořadatele a ti mu zbytek do 14 dnů zašlou zpět na účet.

Majáles je jako první velká akce pod širým nebem na Pardubicku tradičně navštěvován všemi generacemi. Mezi návštěvníky ale byly i matky s několikaměsíčními kojenci (viz video), kterým nadměrný hluk může vážně poškodit v raném stadiu vývoje orgánů.

