Festivalová sezóna je tu. Vše odstartuje pardubický Majáles

Jiří Tůma

Každý rok to bývá nezpochybnitelné znamení, že se blíží léto. Pozná se to podle toho, že víkend co víkend se bude v Pardubicích a okolí konat velká akce. Vše odstartuje přímo v krajském městě v pátek a sobotu Majáles. Zkrátka: Festivalová sezóna začíná.

Tradiční a jeden z největších pardubických festivalů Majáles zahájí letošní sezonu. | Foto: Deník/Luboš Jeníček