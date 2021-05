Pardubáci si brzy budou moci vypěstovat zeleninu přímo na náměstí. V centru krajského města vzniká první komunitní zahrada, na které si kdokoli může pronajmou svůj záhon, o který se bude během sezóny starat a sklizeň si odnese domů.

Pardubice mají první komunitní zahradu. Vybudoval ji spolek Pardubická KOZA. | Foto: Deník/Lada Součková

První pardubická komunitní zahrada se bude nacházet na Masarykově náměstí mezi domem Magnum a sídlem ČSOB. Na travnatém pozemku má v budoucnu vyrůst administrativní budova Nová Veselka. „Podle developera se začne stavět nejdříve v listopadu, takže si prostor můžeme pronajmou do konce října. Řekli jsme si, že to alespoň na jednu sezónu zkusíme a uvidíme, co z toho vyplyne,“ vysvětluje Margarita Kuvaldina ze spolku Pardubická Koza, který za komunitní zahradou stojí.