„Když jsme si nechali poldr vyčíslit, dostali jsme se na astronomických sto milionů korun. To není v možnostech města ani v jeho prioritách,“ komentoval pro Deník současnou situaci primátor Pardubic Jan Nadrchal (ANO).

Projekt měl navazovat na stavbu severovýchodního obchvatu, který by případně vytěženou zeminu uplatnil při zpevňování. Součástí měl být i protipovodňový poldr, který by chránil Pardubice před tzv. „velkou vodou“. Ze všeho ale sešlo, a tak si o „malé Seči“, jak bylo jezero předběžně označováno, mohou nechat Pardubičtí jen nechat zdát. Za přírodním koupáním tak mohou nadále jezdit jak k nedaleké přehradě Seč, tak k písníkům v Mělicích, Na hrádku, Stéblové či v Opatovicích nad Labem.

Současné vedení východočeské metropole od deset let starého projektu Jezero definitivně ustoupilo. Důvodem je jeho finanční náročnost a nedořešené pozemky pro zhruba 11hektarový areál.

Podle jeho slov tak rozsáhlé povodně Pardubicím nehrozí, aby muselo město akutně investovat tak vysokou sumu. „Takovéto stavby by měl financovat někdo jiný než samospráva,“ zdůraznil primátor.

„Byl to od samého počátku absolutní nesmysl, pohádka. Byl jsem proti jak z hlediska vyvlastňování pozemků, tak pro další finanční ztráty. Jako kdyby nestačilo, že doplácíme na koupaliště a na aquacentrum,“ reagoval ostře Vítězslav Štěpánek (ODS), starosta Městského obvodu Pardubice III, kam oblast spadá.

„Pro mě by to smysl mělo. Bydlím nedaleko a každá lokalita, kde je možné trávit volný čas s rodinou, se hodí. Různé formy přírodního koupání jsou lidmi z Pardubic hojně vyhledávány a mít něco takového hned za městem by bylo, zvláště v létě, nedocenitelné,“ řekl například Jaromír Kuba z místní části Studánka.

Hana Hejduková bydlící na blízkém sídlišti Drážka se k němu připojila: „Mně by se to určitě líbilo, bylo by kam se chodit koupat, relaxovat, navíc doslova za rohem.“

Ne všichni obyvatelé mají na projekt Jezero pozitivní názor. „Zásadně nesouhlasím s případným vybudováním umělé nádrže mezi Dubinou a Spojilem. Jde o poklidnou lokalitu, celoročně a za každého počasí využívanou k pravidelným procházkám s dětmi i domácími mazlíčky i ke sportovním aktivitám, jako jsou cyklistika, in – line brusle nebo nordic walking,“ uvedla například Marcela Černá, od roku 2018 obyvatelka sídliště Dubina.

Podle ní, by místo po vybudování nádrže rozhodně nebylo oázou klidu, relaxace nebo aktivního odpočinku. „Navíc na pouhé tři letní měsíce v roce? V okolí by došlo k zásadnímu zvýšení hluku, dopravní zátěže a pravděpodobně i kriminality,“ odhadla.

„Za mě jsem proti. Z klidné vesnice se postupně stává rušná, písáků je na Pardubicku dost. Co budeme za chvilku jíst, když se z hospodářských pozemků stávají pozemkové parcely a kempy? Kolik budou stát potraviny, když je budeme muset dovážet a nebudeme tu nic pěstovat,“ ptal se místo odpovědi obyvatel obce Spojil, který si nepřál uvést jméno, ale jehož identitu redakce zná.

Na projekt zavzpomínal současný i tehdejší náměstek primátora Jakub Rychtecký (ČSSD). „Na radnici jsme tehdy pracovali s úvahou, že na městských pozemcích vybudujeme zemník z důvodu, aby se případná výstavba budoucího poldru za stovky milionů korun touto nultou etapou zlevnila. To se však fakticky nestalo. Chtěli jsme tehdy využít právě možnosti vytěžit zeminu pro násyp severovýchodního obchvatu, proto také město nechalo připravit projektovou dokumentaci,“ přiblížil uvažování radnice náměstek Rychtecký.

Jak dodal, příslušný odbor magistrátu provedl tehdy předběžnou tržní konzultaci s potenciálními dodavateli severovýchodního obchvatu, kdy se předpokládalo, že odvoz zeminy pro obchvat by mohl být zdarma. Tedy bez nákladů pro město, nebo maximálně do výše dvaceti milionů korun.

„Předběžné tržní konzultace však ukázaly, že firmy mají své zdroje zeminy pro stavbu severovýchodního obchvatu a předběžně ocenily realizaci zemníku na přibližně 60 milionů korun, což byla velmi vysoká částka. Následná výstavba poldru by pak byla za stovky milionů korun. S ohledem na jiné investiční priority města do občanské vybavenosti, jako jsou přístavby škol a školek, dopravních terminálů a parkovacích domů, ale i ve vazbě na skutečnost, že zemník sám o sobě není žádným protipovodňovým opatření, se vedení města v roce 2022 rozhodlo nepokračovat v přípravách tohoto projektu,“ doplnil Rychtecký.