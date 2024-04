Modřence. | Foto: Veronika Nirnbergová

V galerii Mázhaus na Pernštýnském náměstí v Pardubicích vystavuje své obrazy Veronika Nirnbergová. Výstava s názvem Špitání potrvá do 5. května a je přístupná zdarma.

Veronika Nirnbergová vystudovala muzejní a galerijní pedagogiku, výtvarnou tvorbu a učitelství anglického jazyka na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současnosti se v rámci doktorského studia zabývá zpřístupňováním kulturního dědictví a působí na fakultní základní škole PedF UK v Praze jako metodik angličtiny.

„Výstavní projekt Špitání nebo pracovně také Příběhy míst představuje soubor realistických maleb. Tvoří ho více než 35 obrazů zachycujících místa, která jsou malířce blízká především svými příběhy, které ji s místy pojí," vysvětlil Aleš Chaloupka z Turistického a informačního centra Pardubice.

Diváci mohou prostřednictvím obrazů navštívit malebná místa v Česku, nebo se nechat pohltit zobrazením zasněžených hor na Špicberkách. Část kolekce byla v květnu 2021 oceněna prvním místem v pražské soutěži Praha 13 mýma očima aneb Tady bydlím, tady jsem doma a vystavena v atriu radnice Prahy 13 Obraz That /pi:s/ of art získal zvláštní ocenění poroty v lednu 2023 na mezinárodní soutěži v Srbsku.

„Je to vlastně taková malovaná, zatím neukončená, kronika mého života, především mého dětství. A otázkou je, kdy vlastně končí naše dětství. Jsou to místa, kde jsem vyrostla, i místa, kde jsem třeba teprve nedávno prožila krásné chvíle. Možná by tahle výstava mohla mít takové malé poslání. Možná bychom se mohli všichni na chvíli zastavit, třeba na místech, kudy denně procházíme, na místech, která jsou vlastně docela obyčejná, ale přitom pro nás osobně něčím – nějakým příběhem – jedinečná,“ řekla autorka Veronika Nirnbergová ke svému projektu.

Galerie Mázhaus je otevřená denně kromě pondělí od 10.00 do 13.00 a od 14.00 do 18.00.