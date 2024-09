První hodinu po otevření ve všedním dnu tu byli ale jen dva návštěvníci. „Nás fascinovalo vidět ten hmyz, jak jsme ho nikdy neviděli. Obecně ho nemám moc ráda, tohle mi ale trochu pomohlo na něm vidět i to hezké. Kvůli tomu jsme přijeli, že mi to přišlo fascinující,“ svěřila se reportérovi Deníku Lucie Šponerová z Hradce Králové. Její manžel Pavel ocenil vypracovanost včely medonosné. „Je to opravdu do nejmenších detailů, ale mým favoritem je scarabeus. Rozhodně jsme se tu dozvěděli spoustu zajímavostí,“ doplnil manželku Pavel Šponer.

Hmyz je nejrůznorodější skupina živočichů na Zemi. Představuje až 90 % všech živých forem a naše planeta je jim domovem více než 350 milionů let. Řada rostlin i živočichů je na hmyzu závislá a platí to i obráceně. Je to základ ekosystému naší planety Země. Popsáno je přibližně milion druhů, ale odhaduje se, že dalších 10 milionů zůstává nepopsaných.

Výstavu už viděly desetitisíce lidí. Hlavním organizátorem je umělec Michal Olšiak ze Žďáru nad Sázavou. „Jen za materiál jsem dal kolem deseti milionů korun. Složení celé neprozradím, je to know–how, pouze přiblížím, že se jedná o polystyren v kombinaci s epoxidem,“ mlžil tajemně Olšiak. Výstava podle něj poputuje do dalších míst, ale ta jsou zatím v jednání.

„Lidé se zastavují nejčastěji u včely, líbí se jim i moucha. O prázdninách tady prošlo i sto lidí denně, bohužel ne moc z Pardubicka. Různě z republiky, z Prahy i Olomouce,“ dodala brigádnice u pokladny Tereza Lorencová.

Jak ještě doplnil Michal Olšiak, samotná práce byla zkouškou trpělivosti tvůrců. Ostatně, je za nimi během deseti let patnáct tisíc hodin práce. Každý chlup se musel podle organizátorů nabarvit, ohnout, předvrtat a nalepit. Každá noha, každá ploška se stokrát přeměřovala, brousila a malovala. Za každým „broučkem“ jsou desítky hodin studia u makrolupy a následného ručního převodu do reality. Samotných exponátů je přes dvacet a dohromady váží přes jedenáct tun. Výstavu můžete navštívit do 28. září 2024.

Věděli jste, že…

Největší zdokumentované hejno sarančat mělo rozlohu 6.000 km² (rozloha Prahy je 496 km²), vážilo 44 milionů tun a čítalo 250.000 bilionů (bilion = 1.000 miliard – tedy 1012) jedinců.

Nejnebezpečnějším hmyzem, ale i živočichem, je komár. Přenáší různé, a to i smrtelné nemoci a ročně má na svědomí miliony lidských životů.

Komáři dávají přednost pijákům piva. Abyste přišli o všechnu krev, muselo by vás vysát 1,2 milionů komárů.

Mravenci zachraňují po boji raněné. Dokonce je ošetřují. Čistí jim rány, aby se do nich nedostala infekce.

40.000 mravenců v jedné kolonii má přibližně stejný počet mozkových buněk jako jeden dospělý člověk.

Další zajímavosti na www.megabrouci.cz.