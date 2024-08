Kubík Toločko je jedenáctiletý kluk, který má genetickou poruchu vývoje intelektu se středně těžkým opožděním psychomotorického vývoje a chybějící vývoj řeči. Od narození bojuje s těžkou hypotonií, deficitem růstového hormonu a centrální poruchou zraku. Když není Kubík na intenzivních terapiích, tak rád chodí do speciální školy, kam v září nastoupí už jako čtvrťák.

Právě na jeho podporu obléknou členové pardubické městské policie hokejové dresy a vydají se na led místní arény.

„Strážníci společně s týmem HC Ronal Group opět spojí svoje síly, i když na ledě budou hrát proti sobě. Zveme Vás všechny na benefiční utkání, které se bude konat 8. září od 14.00 v enetria aréně v Pardubicích. Budeme rádi, když přijdete fandit a podpořit Kubíka ve zdolávání svého hendikepu,“ stojí ve zprávě policie.

Kubík se s okolím dorozumívá zvuky, gesty a mimikou, ale i přes svůj handicap je Kuba pozitivní, usměvavý, a hlavně rozumí tomu, co se kolem něj děje. „Miluje knížky, tanec a jízdu na koni. Rád chodí do kina, divadla a miluje vůni i pohodu kaváren. Učí se kopat do míče, jezdit na kole s přídavnými kolečky, plavat s rukávky a skákat. Tohle všechno může Kuba dělat díky nákladným rehabilitacím a terapiím, které mu velmi pomáhají,“ dodávají strážníci.

Celý Kubíkův příběh i formy pomoci najdete na webu jeho maminky a číslo transparentního účtu, kde probíhá sbírka je 2001586284/2010.,