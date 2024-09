Strážníci společně s týmem HC Ronal Group opět spojí svoje síly, i když na ledě budou hrát proti sobě. V rámci charitativní akce podpoří hendikepovaného chlapce.

„Budeme rádi, když přijdete a dobrou věc podpoříte. Za každou korunu pro Kubíka budeme rádi,“ vzkazuje za HC Ronal Pardubice Petr Kučera.

„S Kubíkovou rodinou jsme přišli do kontaktu díky pracovnici sociální služby, která rodinu zná a ví, jak těžká je pro ně životní situace. Proto jsme se s rodinou zkontaktovali a letos podruhé hrajeme právě pro ně,“ uvedl za Městskou policii Pardubice Miloslav Jirásek, jeden ze zakladatelů hokejového turnaje.

Stejně jako v předchozích utkáních, i zde není nejdůležitější výsledné skóre, ale co nejvyšší finanční výtěžek, který bude předán Kubíkově rodině. Celý Kubíkův příběh i formy pomoci najdete na webu jeho maminky a číslo transparentního účtu, kde probíhá sbírka je 2001586284/2010.

Kdo je Kubík?

Kubík Toločko má genetickou poruchu vývoje intelektu se středně těžkým opožděním psychomotorického vývoje a chybějící vývoj řeči. Od narození bojuje s těžkou hypotonií, deficitem růstového hormonu a centrální poruchou zraku. Když není Kubík na intenzivních terapiích, tak rád chodí do speciální školy, kam v září nastoupí už jako čtvrťák. S okolím se dorozumívá zvuky, gesty a mimikou, ale i přes svůj handicap je pozitivní, usměvavý, a hlavně rozumí tomu, co se kolem něj děje. Miluje knížky, tanec a jízdu na koni. Rád chodí do kina, divadla a miluje vůni i pohodu kaváren. Učí se kopat do míče, jezdit na kole s přídavnými kolečky, plavat s rukávky a skákat. Tohle všechno může Kuba dělat díky nákladným rehabilitacím a terapiím, které mu velmi pomáhají.