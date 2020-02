Nové zázemí získali zaměstnanci oddělení přestupků a oddělení dopravy, působiště mají od minulého týdne v téměř prázdném bytovém domě na náměstí Jana Pernera, který chtělo město původně zbourat. „Nádraží a Palackého třída jsou dnes nejvíce zatíženou oblastí z hlediska negativních dopadů větších měst,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát důvod, proč se strážnici přestěhovali k nádraží.

Vstupní brána

„Nádraží je jednou ze vstupních bran do města a potýkáme se tu se spoustou problémů, které se netýkají jen dopravy, ale jsou to také krádeže jízdních kol, osoby bez domova, osoby v pátrání a podobně. Za předloňský rok jsme tu řešili více než 1400 událostí,“ popsal ředitel MP Rostislav Hübl.

Vchod do služebny lidé najdou ze strany domu, která je odvrácená od náměstí.

V prvním podlaží pak naleznou strážníky z oddělení přestupků, u nichž zaplatí pokuty. Ve druhém patře budou sídlit strážníci z oddělení dopravy, kteří mají ze služebny výhled do tří světových stran.

Na hříšníky koukají z okna

Přehled tak mají například o dění na terminálu pro MHD. „Vidíme tu na celé přednádraží. Na přechodu svítí červená a lidé stejně přecházejí. Řidiči tu zastavují na žluté čáře přímo pod značkou zákaz zastavení,“ popsal část řešených problémů velitel oddělení dopravy Petr Valda.

Stejně tak vidí na rozlehlá parkoviště před obchodními domy Albert a Uni Hobby nebo na travnatou plochu za domem, kterou si oblíbili bezdomovci. „Je to strategický bod nejen kvůli parkování Kiss and Ride, ale zejména kvůli veřejnému pořádku,“ doplnil ředitel Hübl.

Strážníci v domě obsadili čtyři byty, které prošly rekonstrukcí, aby pro MP utvořily pohodlné zázemí. „V jedné z místností bude udělaný pokoj, ve kterém budou moci přespat kolegové, kteří dojíždějí z daleka a nevyplatí se jim odjet večer a ráno se zase vrátit,“ řekla velitelka oddělení přestupků Naděžda Snopková.

Dům je několik let téměř prázdný

Zbytek domu je několik let téměř prázdný, město ho totiž mělo v plánu zdemolovat, a tak se lidé museli vystěhovat. Poté ale radnice zjistila, že budovu není možné zbourat, a tak kromě dvou rodin, které se odmítly vystěhovat, zůstal dům neobydlený a stala se z něho administrativní budova.

Uvažovalo se, že by v části vznikla čekárna pro cestující, kteří by odjížděli z plánovaného Terminálu B, nebo zázemí pro řidiče autobusů. „Bohužel tyto prostory nevyhovují požadavkům na denní místnost pro cestující nebo zázemí pro řidiče,“ řekl primátor Charvát. Nevyužitý tak zůstává jeden celý vchod. „Zatím to zůstává prázdné a bude se hledat další využití. Komunikujeme s městským obvodem, zda by prostory nevyužil pro své zázemí,“ doplnil primátor. Třetí vchod bude zbourán, jelikož v domě vznikne průjezd, kterým budou autobusy projíždět právě na Terminál B.