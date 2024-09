Přípravář/ka masa Nástup možný IHNED Máte rádi maso a umíte vzít za práci? Přidejte se do našeho týmu NOVÁK MASO - UZENINY s.r.o. na pozici Přípravář/ka masa. Aktuálně sháníme posily do prodejny v Pardubicích (prodejna se nachází v objektu Penny Marketu). Nabízíme: - práci ve stabilní české společnosti - na prodejně bez řezníka - ranní směny - odměnu za práci o víkendech a svátcích - odměnu za odpracované roky - výhodné zaměstnanecké nákupy masa - příspěvek na stravování ve mzdě - lázně - příspěvek na penzijní připojištění - příspěvek na aktivity - program Multisport Náplň práce: - zpracovat bourané maso, kterým se doplní pult - práce s mletým masem a výroba polotovarů - vše podle našich receptur - příprava polotovarů do teplého pultu (ochucení a zamíchání mletého masa na karbanátky, sekanou ..., naložení vepřového masa na výpečky, nakořenění kuřat atp.) - porcování kuřat - zaučíme - úklid a sanitace pracoviště - po této přípravě následuje prodej a obsluha zákazníků na prodejně Co očekáváme: - pozice je vhodná pro šikovné kuchaře/kuchařky nebo kohokoliv s kladným vztahem k masu - hledáme zručného a pečlivého kolegu/kolegyni, zapáleného do práce s masem a jeho úpravy - rádi vše naučíme na prodejně První kontakt e-mailem, telefonicky nebo osobně na prodejně v Pardubicích 24 500 Kč

