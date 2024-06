Čtvrtý večer Red Face, tedy MMA zápasy mezi známými osobnostmi, influencery a profesionálními fightery, se uskutečnil v Congress Centre v Pardubicích a bylo tam pořádně rušno.

Galavečer Red Face v Pardubicích. | Foto: se svolením Red Face

Čtvrtý večer Red Face se tentokrát přesunul do Pardubic. „Dnes si užijeme krásný psychopatický večer. Budou zápasy profi i bizarní, krásné kočandy a ještě i něco navrch,“ hlásil hned na začátku pátečního večera promotér Aleš Bejr, který byl tentokrát jen v roli moderátora.

Mezi dlouho očekávané zápasy patřila Lucie Kotlárová alias Princezna Droběnka s Diegovou dámou, bohužel ale den předem prodělala úraz a k zápasu nemohla nastoupit. Při úklidu spadla ze schodů a kromě jiného má i zlomené zápěstí, které má v sádře. „Podle doktora, když všechno půjde dobře, tak bych mohla další galavečer v září stihnout. Pak tuhle malou potvoru sestřelím jak kocoura z lavice,“ vysvětlila Droběnka. Večer tak probíhal bez ní, o to zajímavější bude ale ten příští.

Hned na začátku diváky přivedla do varu dvojice, kterou od sebe děli 38 let – Miroslav Řezníček a Alex Herák. I když šlo o velmi vyrovnaný MMA souboj (legenda Řezníček zápasil ještě s Karlosem Vémolou starším), nakonec v něm zvítězil mladší Alex. Stejně tak Karolína Hrbková jednoznačně vyhrála nad Pocahontas a další porážky se dočkal i Tong Po, tentokrát od Martina Heretica Taišla.

Kulas jako Spiderman, Kunštár jde pod čepec

V aréně nechyběla ani oblíbená dvojice Kulas a Kunštár, kdysi úhlavní nepřátelé ve vztahu s Shopaholic Adel. Proti sobě se ale nepostavili, zato se oba postarali o pozdvižení. Nejdřív to byl Jan Kulas, kdo nastoupil do klece v obleku Spidermana, ale ani to mu nepomohlo. Máša ho na celé čáře porazil a připsal si další výhru v Red Face. „Krásný! Mělo to energii, náboj, nádhera,“ hodnotil zápas Bejr.

Ještě větší show předvedl Petr Kunštár. Do klece nastoupil proti soupeři, aby se mu pomstil – dva roky totiž žil s jeho přítelkyní Deniskou. Láďa ze Sokolova, který si dal přezdívku Džejár, mu ale nestačil a prohrál. „On chtěl pomstít Denisku, ale na mě, na zabijáka nemáš, vidíš, jak vypadáš? Ještě jednou jí ubliž a já tě zabiju,“ řval Kunšty poté do mikrofonu. Deniska byla v tu chvíli v ringu s ním – přišla ho podpořit, den předtím, na vážení, ji totiž požádal o ruku. Deniska je těhotná, takže Kunštára čeká nová otcovská role.

Nečekaný výsledek přinesl zápas 2 vs 1, ve kterém se proti sobě postavil Slepička a Smrťáci, skončil totiž remízou. „Rozhodčí se shodli, že vítězové jsou všichni tři,“ prohlásil Bejr. Velkou podporu diváků v hale měla místní hvězda, Nowis. Šorma přepral a publikum jásalo. „Vyhrál a to zaslouženě, je to miláček Pardubic,“ liboval si Bejr. Krásný zápas pak nabídla dvojice Jevický a Kolařík – vyhrál druhý z nich hned v prvním kole.

V převažujícím panském publiku v pardubickém Congress Centre Atrium Paláci to vřelo i při zápasu dvou krásek – Alexy a Lulu, bývalé milenky terminátora Karlose Vémoly. Černovlasá Alexa ale Lulu moc šancí nedala, v kleci ji okamžitě ovládla a odnesla si zaslouženou výhru.

Diego prohrál, plánuje odvetu

Hlavním a nejočekávanějším zápasem večera byl Diego Kotlár, který se do klece postavil s Drzým Čertem. Očekával se až devítiminutový zápas, k tomu ale nakonec nedošlo. Čert Kotlára svalil, ten spadl jako hruška a už nevstal. Po všem bylo za pár desítek vteřin. „Já jsem nebyl připravenej, a to jsem říkal celou dobu. Byl jsem celý rok nemocnej. Léčil jsem se, nechodil jsem nikam do fitka, nechodil jsem nikam boxovat, a i tak jsem tam šel a odboxoval to,“ komentoval pak zápas Diego, do něhož se opřeli fanoušci, protože prohrál už podruhé. „Drzý Čerte, klobouk dolů před tebou, ale říkám, nemine tě odveta, protože začnu teď dřít a trénovat, protože jsem nemakal. Teď ale začnu makat a dám ti novou výzvu, a jestli to přijmeš, budu rád a doufám, že se mi to potom povede a vyhraju já,“ doplnil více než dvousetkilový Diego.

V pořadí čtvrtý galavečer přinesl spoustu skvělých momentů a zápasů, mnohem víc ale chystá ten další, pátý, ve kterém by se měla objevit i Droběnka.

Petr Diviš a Aleš Bejr