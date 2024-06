Správa a údržba silnic Pardubického kraje zahájí v pondělí opravu Mnětických mostů. Dvojice objektů přes řeku Chrudimku si žádá kompletní rekonstrukci.

„Rekonstrukci mostů na silnici z Mnětic směrem do Pardubic si vyžaduje jejich stavebně-technický stav. Předpokládáme, že stavební práce budou ukončeny do konce letošního roku s tím, že předpokládaná cena zakázky činí včetně opravy objízdných tras přibližně 36,5 milionu korun s DPH,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Pro osobní dopravu bude označená objízdná trasa přes místní komunikace, která povede přes obec Drozdice. Nákladní doprava potom bude využívat silnice vyšší třídy. I tato objížďka bude značená.

Poměrně velké změny musel naplánovat také Dopravní podnik a už je také zveřejnil na svých internetových stránkách.

V průběhu měsíce června má podle plánu začít také první etapa rekonstrukce silnice III/340 30 v Ostřešanech. „Silničáři opraví část průtahu obcí, samospráva se potom postará o zřízení semaforů na křižovatce, která odděluje dopravu směrem na Pardubice a Chrudim, upraví chodníky a přechody pro chodce, provede rekonstrukci veřejného osvětlení na křižovatkových větvích a osvětlí přechod pro chodce. Předpokládané finanční náklady obce činí 8,7 milionů korun včetně DPH,“ řekl náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš.

Rekonstrukce silnice III/340 30 je rozdělena na pět etap z důvodu zajištění dopravní obslužnosti obce. Letos začne první z nich – a to průtah Ostřešany ve směru od Dražkovic až po obecní úřad a přilehlou křižovatku.

Změny v MHD

Na lince 12 přijata následující opatření:

- Spoje jedoucí do Mnětic budou ukončeny na provizorní zastávce Mnětice, u mostu umístěné před mostem přes Chrudimku ve směru od Černé za Bory.

- Spoje jedoucí do Tuněchod a Úhřetic pojedou ze zastávky Černá za Bory, prodejna přes zastávku Černá za Bory, Na Vsi a po objízdné trase přes Hostovice, Úhřetickou Lhotu a Úhřetice, ukončeny budou v zastávce Tuněchody, kostel na hlavní silnici, která bude zároveň sloužit jako nástupní ve směru do Pardubic, tyto spoje nebudou zajíždět do Mnětic. Zastávky Úhřetice a Tuněchody, cihelna budou obsluhovány v opačném směru. Na objízdné trase nebudou obsluhovány žádné další nácestné zastávky. Ve směru na Hlavní nádraží spoje obslouží zastávku Černá za Bory jako náhradní za zastávku Černá za Bory, prodejna.

- Spoje v 9:42 a 13:58 hod. ze zastávky Hlavní nádraží do zastávky Tuněchody, kostel a v 10:16 a 14:32 hod. ze zastávky Tuněchody, kostel do zastávky Hlavní nádraží nebudou obsluhovat zastávky Úhřetice a Tuněchody, cihelna.

- Do zastávky Mnětice, u mostu budou dočasně prodlouženy některé spoje z Černé za Bory.

- Zastávky Mnětice; Mnětice, Tuněchodská a Tuněchody, kovárna nebudou po dobu uzavírky obsluhovány.