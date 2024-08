Kvůli špatnému technickému stavu začal Pardubický kraj ve spolupráci s Městským obvodem Pardubice IV na začátku léta s rekonstrukcí dvou mostů v Mněticích. Původně byla doba dokončení stanovena do konce letošního roku, ale zatím vše vypadá tak, že se projekt stihne dokončit s několikatýdenním předstihem.

S aktuálním stavem prací na opravě mostů v Mněticích se byli zástupci obou samospráv seznámit na kontrolním dnu, podle informací stavařů by k otevření provozu mohlo dojít již první týden v prosinci.

„Vzhledem ke stavu mostů muselo dojít k jejich kompletní demolici a na původním místě stavíme nové. Základy konstrukcí přes Chrudimku a její rameno zde v Mněticích už stojí a zbývá dokončit vrchní část. Pro stavaře to byl trochu oříšek, spodní stavba delšího mostu byla v horším stavu, než se předpokládalo, také terén práce příliš neusnadnil. Nakonec si s tím ale poradili, a to během výrazně kratšího času. Součástí tohoto projektu je také oprava zhruba 130 metrů navazující silnice III. třídy, včetně navazujícího chodníku. Celkové náklady se vyšplhají přes 33 milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Záměr na vybudování nových mostů v Mněticích, které jsou součástí Pardubic, se důkladně koordinoval s ostatními stavebními akcemi kvůli zajištění dopravní obslužnosti.

„Pro pěší jsme nechali nainstalovat lávky, opravdu jsme se snažili, aby dopady na obyvatele a řidiče byly co nejmenší. Nicméně demolice a následná stavba nových mostů s sebou samozřejmě určitá omezení nese. Jsem rád, že se projekt podle všeho podaří dokončit dříve, než bylo původně plánováno. Je to dáno tím, že došlo ke změnám projektu, ale pochvalu si samozřejmě zaslouží i stavebníci, kteří se do rekonstrukce pustili s vervou,“ dodal náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

„Jsme velmi rádi, že budování nových mostů začalo, protože to byl největší bolák v našem obvodu. Zároveň jsem rád, že most není zcela uzavřený, ale je zde lávka pro pěší a pro cyklisty, tak aby bylo zachováno spojení Mnětic a Černé za Bory. Pro automobily jsou dvě objízdné trasy. Jedna veden přes Žižín a druhá přes Drozdice,“ dodal starosta obvodu Jan Procházka.