„Rekonstrukci mostů na silnici z Mnětic směrem do Pardubic si vyžaduje jejich stavebně-technický stav, ale také to, že trasa je mnohdy využívána jako alternativní pro cesty do krajského města. Předpokládáme, že stavební práce budou ukončeny do konce letošního roku s tím, že předpokládaná cena zakázky činí včetně opravy objízdných tras přibližně 36,5 milionu korun s DPH. Opravy objízdných tras budou hotové ještě před zahájením rekonstrukce mostů,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

O rekonstrukci těchto mostů jednal i starosta Městského obvodu Pardubice IV Jan Procházka s hejtmanem Martinem Netolickým. „Věc, která se slibovala občanům městského obvodu IV už dlouhé roky a jsem rád, že po dohodě s hejtmanem Pardubického kraje jsme se domluvili, že se to letos konečně udělá. Stav byl tady dlouhodobě kritický, dokonce most, který je blíže v centru Mnětic bylo provizorium, kdy tam byla kovová lávka, po které se přejíždělo, dělalo to hluk a bylo to dlouhodobě neúnosné,“ Deníku řekl starosta městského obvodu Pardubice IV Jan Procházka.