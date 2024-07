Před začátkem letních prázdnin dorazilo do pardubického dopravního podniku deset bateriových trolejbusů Škoda 32 Tr.

Před začátkem letních prázdnin dorazilo do pardubického dopravního podniku deset bateriových trolejbusů Škoda 32 Tr. Počet trolejbusů, vybavených akumulátorem trakční energie umožňujícím autonomní pojezd mimo trolejové vedení, tak v vzrostl na 24.

„Jejich nasazení do ostrého provozu bylo z důvodu velkého množství výluk a objížděk během prázdninových měsíců rychlé. Parciální trolejbusy mohou obsloužit i úseky, které nejsou zatrolejovány.“ říká ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Mezi další výhody patří v těchto letních měsících klimatizace nejen kabiny pro řidiče, ale i prostoru pro cestující.

Trolejbusy byly pořízeny v rámci projektu Evropské unie s názvem Modernizace vozového parku trolejbusů vozidly s parciálním pohonem.“ Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z programu IROP.

Historie budování pardubické trolejbusové dopravy spadá prvních let po druhé světové válce. Dvacátého ledna 1952 vyjely první trolejbusy s cestujícími. Šlo o úsek Pardubice – Lázně Bohdaneč; trať vedla od starého nádraží přes starý most u zdymadla, a dále přes Semtín do Bohdanče. Ve městě pak byla ukončena velkou blokovou smyčkou. Další tratě přibyly roku 1953.

Jednalo se o úseky na Jesničánky a k městské nemocnici. O rok později se mohli místní obyvatelé svézt i na Slovany. Roku 1954 dosáhla délka všech tratí 19 kilometrů. Tím byl základ celého systému dobudován.