Oblast Východních Čech patří v porovnání s ostatními oblastmi Česka mezi ty, které jsou na tom s motýli nejhůř. „Je to dáno přirozenými přírodními podmínkami, placatým krajem i intenzivním zemědělstvím,“ popsal Mikát. Vysvětlil, že nejvíce motýlů se vyskytuje na lesostepních stanovištích, které u nás téměř úplně chybí. Dříve se hojně vyskytovali i na pastvách. V dnešní době se k nim sice začínáme postupně vracet, ale ty druhy, které tu žily dříve, už stihly vymizet. Než se sem znovu dostanou a pokud vůbec, tak to bude s velkou časovou prodlevou.

Problém může být i vítr, který z polí sfoukává hnojiva do biotopů, kde nemají co dělat. „Kvůli tomu zarůstají skály, mizí živné rostliny a pohnojené rostliny nechutnají housenkám. U nočních motýlů nejvíce vadí světelné znečištění,“ doplnil odborník na motýly Miroslav Mikát.

Počítat motýly mohou lidé do 21. července na svých zahradách, loukách nebo v parcích. Důležité je si vybrat den, kdy má být hezké počasí mezi 20 a 30 °C, jasno nebo polojasno a bezvětří. Nejlepší čas je od 10 do 17 hodin s pauzou přes poledne. Podrobné informace a formuláře k vyplňování jsou k dohledání ZDE . Získaná data budou předána odborníkům, kteří s nimi budou nadále pracovat.

Podle Trávníčka se sice nacházíme v oblasti kde je celkově motýlů méně a převážně zbytkové populace, ale na druhou stranu tu máme teplé oblasti stepních biotopů, ve kterých přežívají vzácnější druhy jako jsou modrásci nebo hnědásci. Dobrým příkladem je Modrásek rozchodníkový, který je vázaný na rozchodníky na zahrádkách a vyskytuje se převážně v podhůří Železných hor nebo v okolí Heřmanova Městce.

Postupně k nám migrují i druhy z jiných oblastí. Tím, že se nacházíme v nížině, tak je pro ně snazší se sem dostat než do jiných míst Česka. Nejběžnějšími druhy motýlů u nás jsou Okáč poháňkový, luční a pýrový. Žluťásek řešetlákový, který je běžně k vidění na stráních nebo zahradách. Časté jsou také babočky, které se ale běžně vyskytují po celém území Česka.

Nejvíce se motýlům daří na Vysokomýtsku, Chrudimsku anebo v podhůří Železných hor. V těchto oblastech podle Trávníčka není tolik intenzivní zemědělství, krajina je více pahorkatá a je tam více strání nebo mokřadů.

Nejméně se jim naopak daří v centrálním Polabí a v okolí Pardubic, kde vhodných míst pro existenci není tolik. Významným prvkem v této oblasti je ale například Kunětická hora, která je zcela unikátní lokalitou a je refugiem pro teplomilné druhy. Místo s podobnými podmínkami je i v Královéhradeckém kraji. Jedná se o kopec Milíř ve Vysoké nad Labem. „Tyhle jednotlivé kopečky uprostřed krajiny, kde jsou původní louky a stepi, jsou pro výskyt motýlů velice významné,“ vysvětlil Trávníček.

Proti ubývání motýlů bojují různé neziskové organizace díky kterým se trend vymírání trošku pozastavil. Edukují o tom, co dělat jinak, jak jim pomoci anebo pomáhají s návratem do přírody či migrací. Například skupina Jaro se pokouší o umělé znovu dosazení Okáčů červenookých do oblasti Krkonoš. To je případ druhu, který má u nás šanci na přežití a obnovu, ale pouze s lidskou pomocí.

Běžní lidé mohou pomáhat i jenom na svých zahradách nebo loukách. Jednou z možností je mozaikovité sekání. To znamená, že člověk zahradu neposeká celou naráz, ale nechá neposekané oblasti, okraje anebo místa, kde je nejvíce kvetoucích rostlin. Díky tomu zůstane motýlům prostor pro život. Podle Mikáta si lidé neuvědomují, že motýli mají různá vývojová stádia a například Babočky potřebují kopřivy pro vývoj housenek. Proto je dobré je nechávat na kraji zahrad růst. Pomoci může také výsadba nektarodávných květin jako jsou například levandule nebo motýlí keře.

Výsadbu motýlích keřů ale nedoporučuje Pavel Trávníček. „Jsou sice oblíbené a hezké, ale postupně zjišťujeme, že se jedná o poměrně invazivní druh, který se může začít nekontrolovaně šířit,“ vysvětlil, proč by lidé měli spíše zasazovat rostliny pro naši přírodu typičtější, jako jsou hlohy nebo různé bobovité rostliny. Ty jsou pro motýly jak zdrojem nektaru, tak se díky nim mohou lépe vyvíjet.