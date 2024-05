Výjimečnou a magickou noc zažijí v pátek Pardubice. Otevřou se místa známá i neznámá a výpravu po městě zprostředkují historické autobusy a trolejbusy. Úderem 17. hodiny totiž začne Muzejní noc, která potrvá do půlnoci.

Muzejní noc otevře například brány pardubického zámku. Jako již tradičně si mohou návštěvníci vychutnat netradiční prohlídku památky i muzejních expozic v nočních hodinách. | Foto: Deník/Jiří Sejkora

V Pardubicích má Muzejní noc v kalendáři akcí své pevné místo. To se ještě letos prohloubí tím, že zde proběhne oficiální celorepublikové zahájení celé akce. A dokládá to i fakt, že se rozšíří i počet míst, kam se letos mohou lidé vydat.

„Nově se zapojí i Univerzita Pardubice, Hvězdárna barona Artura Krause DDM ALFA, Art Space NOV, Východočeské divadlo Pardubice,“ vyjmenovávají organizátoři.

V golf resortu jsou k vidění megabrouci. Někteří mají délku až šest metrů

Takže je libo pozorování hvězd, návštěva zákulisí divadla, koncert připomínající tvorbu Petra Hapky, jízda historickými autobusy či trolejbusy, setkání s hraběnkou Larischovou nebo prohlídka krematoria? To vše a ještě řadu dalších lákadel pardubická Muzejní noc nabízí.

Tradičně bohatý program nabídne Východočeské muzeum na zámku. Jeho vrcholem bude koncert s názvem Petr Hapka a jeho potměšilí hosté. Připomene nejen ranou písňovou tvorbu pro Hanu Hegerovou, ale také jeho spolupráci s největším tvůrčím partnerem Michalem Horáčkem. Během večera zazní i filmové melodie.

Ke spolupráci jsou přizvané osobnosti, které Hapkovy písně interpretovaly v jeho posledním velkém projektu Kudykam. Vystoupí Lenka Nová, Hana Holišová, Dušan Kollár, Jan Sklenář, Xavier Baumaxa a další. Východočeské divadlo nabídne pohled do zákulisí.Zdroj: VČD

V 17.30 a v 18.30 budou probíhat komentované prohlídky Východočeského divadla. „Délka trvání bude 45 minut, začínáme u hlavního vchodu. Zájemci budou moct nahlédnout do zákulisí, postát na jevišti, podívat se za horizont, nakouknout do propadla, sledovat točnu ze suterénu, zkontrolovat sklad kulis, přivonět si k vypraným kostýmům, dotknout se paruk, vlásenek a rekvizit, vyšplhat se na lávku nad jevištěm, vstoupit do hereckých šaten, poskočit si na baletním sále nebo si prohlédnout knihovnu plnou divadelních textů,“ zvou pořadatelé.

Pardubice hostí festival, který je přehlídkou kultur z celého světa

Pozorování oblohy dalekohledem z terasy observatoře se odehraje v Hvězdárně barona Artura Krause . Návštěvníkům nabídne také komentované pohledy na Měsíc a souhvězdí jarní oblohy.

Po pardubických ulicích budou také projíždět historické autobusy a trolejbusy. „Z autobusů, se kterými se budou zájemci moci svézt, je to například ikonický autobus Škoda 706 RTO, rok výroby 1965 a Renault Citybus, rok výroby 1998, kterému byl vrácen vnější vzhled podle stavu z konce 90. let,“ informuje dopravní podnik.

Účastníky Muzejní noci budou po Pardubicích převážet historické vozy.Zdroj: PSHŽD

Do hromadné přepravy se zapojí i nadšenci z muzea v Rosicích. „Zveme na jízdy historického trolejbusu 9Tr č. 353 a historického autobusu Karosa B731. Vstupné je dobrovolné do kasičky ve voze. Jízdenky, slevy DPMP a pardubická karta zde neplatí,“ říkají pořadatelé.

V Larischově vile budou probíhat komentované prohlídky, a to v 17, 18.30, 20 a 21.30 hodin. Přiblíží život na Zámečku formou živých obrazů z historie. „Potkáte se možná s hraběnkou Larischovou či později s … ale to se nechte překvapit. Dobová hudba spolu s decentním občerstvením je samozřejmostí. Prvorepublikové oblečení vítáno,“ vzkazují z vily.

Výjimečně bude přístupná také celá historická budova krematoria.Zdroj: MMP

Otevřená bude také architektonicky cenná budova krematoria. Návštěvníci si projdou tuto budovu samostatně a na jejich případné dotazy budou připraveni odpovídat zaměstnanci krematoria.

Pro děti bude připravená dobrodružná hra Pevnost: Tři věže. A to je stále jen malý výčet toho, co vše se bude dát večer v Pardubicích zažít.

Celý program najdete ZDE.

Mohlo by vás zajímat: Pardubický youtuber Stejk si vydělává víc jak prezident. Peníze bude rozdávat