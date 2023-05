Na jedenáctí místech v Pardubicích se v pátek koná Pardubická muzejní noc. Na návštěvníky se těší Východočeské muzeum, Gočárova galerie, Památník Zámeček, centrum U Vokolků a další instituce. Vstup je zdarma.

Pardubický zámek můžete navštívit v pátek od 17 do 23 hodin. Muzejní noc čeká. | Foto: Východočeské muzeum Pardubice

Vydejte se v pátek 19. května mezi 17. a 23. hodinou do pardubických muzeí a galerií. Na 11 místech v Pardubicích rozehraje svůj program Pardubická muzejní noc.

Zámek Pardubice

Hned po zahájení muzejní noci na nádvoří pardubického zámku provede palácovou částí Pernštejnské rezidence ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek (17:05). Renesanci a Pernštejnům neuniknete ani poté. Děti si na nádvoří ve Vilémově renesančním ateliéru zahrají na malíře a architekty. Pernštejnskou zbrojnici představí historik Jan Tetřev (19:00). Výstavu krojů pak rozezní koncert ZUŠ Pardubice – Polabiny. Osobitá romská kapela Roberta Kováče to rozbalí na nádvoří ve 20 hodin. Do historie proměn pardubického zámku na historických fotografiích vás vtáhne historička Veronika Schiebelová.

Gočárova galerie

Gočárova galerie zve do Domu U Jonáše na projekce z reportáží 70letého života galerie. Na děti a rodiče bude čekat program lákající na poklady galerie nazvaný V moři umění (17-21:00). Výstavou Co přetrvá / příběh galerie 1953-2023 provede kurátorka Hana Řeháková (18:00), výstavou Bez názvu (Z nových akvizic) zase kurátorky Eliška Jedličková a Eliška Burdová (20:00).

Železniční muzeum

Museum MHD a železnice Rosice nad Labem vypraví tradiční jízdy historického trolejbusu a autobusu, které spojí zapojené instituce. Svou expozici zpřístupní kvůli rekonstrukci pouze uvnitř budovy.

Památník Zámeček

Moderní expozice Památníku Zámeček na pietním místě bývalého nacistického popraviště načasovala komentované prohlídky právě v návaznosti na příjezdy historického trolejbusu, začínat budou v 17:10, 18:20, 19:50, 21:10 a 22:30. Chybět nebude ani hudební vystoupení a drobné občerstvení inspirované protektorátními recepty.

V zrekonstruované věži Zámečku Pardubičky – Larischovy vily uvidíte mj. exponáty související s vypálenou osadou Ležáky, s činností skupiny Silver A a s popravami na Zámečku. Kromě celé věže zpřístupní i sklepení včetně nově instalovaných zvonů Zámeček a Ležáky. Komentované prohlídky startují v 17:00, 18:30, 20:00 a 21:30 hodin.

Institut paměti národa

Od 19:30 do 21 hodin lze nahlédnout i do Institutu paměti národa, zažít jeho výjimečnou atmosféru a vyzvednout si voucher na 25% slevu. Prožijete druhou světovou válku s Jarynou Mlchovou, která díky objevu neznámé sloučeniny zachránila stovky Židů. Nebo si nechte vyprávět příběh Tomáše Sedláčka, který prošel za války snad všemi evropskými bojišti.

Krematorium

Krematorium své brány otevře od 17 do 21 hodin a zpřístupní historickou budovu, která letos slaví 100 let od prvního uskutečněného žehu. Budovu navrženou architektem Pavlem Janákem si projdete samostatně, na případné dotazy budou připraveni odpovídat zaměstnanci krematoria. Historii popisuje i venkovní výstava Chrám ohně – 100 let pardubického krematoria.

Krematorium Pardubice.Zdroj: archiv VČM Pardubice

Zelená brána

Zelená brána kromě stálých expozic a výstupu na věž nabízí výstavu NEDERLAND, HOLA----UMĚNÍ VOLÁ, kterou připravili studentu Střední školy cestovního ruchu a grafického designu Pardubice. Výstavní prostor Mázhaus na Pernštýnském náměstí zve na výstavu obrazů Ondřeje Casky s názvem Doteky Číny v české krajině.

Knihovní centrum U Vokolků

Knihovní centrum U Vokolků na Příhrádku nabízí aktuální výstavy, komentované prohlídky prostor (18:00, 21:00), promítání dokumentů o rekonstrukci samotného Příhrádku a o rodině Vokolkových ve filmovém salónku. Připraveny jsou i hravé výtvarné aktivity zaměřené na astronomii a vytvoření společné panoramatické kresby Knihovního centra U Vokolků.

Letecké muzeum

Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara láká na letuschopné repliky prvních letadel, ať už je to slavný letoun bratří Wrightů nebo Kašparův Blériot. Aktuálně je v muzeu umístěna expozice s modely ukrajinského letectva a informace o některých ukrajinských pilotech, kteří létali na leteckých airshow v ČR.

Celý program včetně přesných časů, jízdních řádů a možností rezervací najdete na www.pardubickamuzejninoc.cz.