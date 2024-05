Jubilejní 20. ročník Festivalu muzejních nocí startuje v pátek 17. května ve Východočeském muzeu na Zámku Pardubice. Na odpolední zahájení se sjedou hosté z celé republiky.

Začátek Festivalu muzejních nocí se letos odehraje na pardubickém zámku. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Festival muzejních nocí má svůj putovní začátek a letos ho bude v pátek hostit právě pardubický zámek.

„Je to velká čest a uznání muzejnictví v Pardubicích, hostit národní zahájení celorepublikového festivalu. Pardubice mají hostům hodně co nabídnout. Krajské Východočeské muzeum se pyšní oceněními v soutěži Gloriamusaealis v minulých letech, Gočárova galerie láká do nového areálu Automatických mlýnů, zapojuje se i Krajská knihovna se svým centrem U Vokolků,“ uvádí hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

V podvečer od 17 hodin pak své brány otevře 19 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí v Pardubicích. Pro návštěvníky si připravily výjimečný program speciálně pro Pardubickou muzejní noc, většinou zdarma.

„Máme štěstí, že v našem kraji kultura rozhodně není popelkou. V posledních letech zaznamenáváme trend, že se zejména do krajského města stěhují nebo po studiích vracejí mladí lidí právě díky jeho kulturnímu prostředí a životu, a to bychom měli mít i v budoucnu na zřeteli,“ říká náměstek hejtmana pro kulturu a investice Roman Línek.

„Letos se zapojí rekordních 19 míst po celém městě, pendlovat mezi nimi budou historické autobusy a trolejbusy, od 17 hodin většinou až do půlnoci společně zveme návštěvníky na prohlídky, dílny, koncerty a další akce. Pod rouškou noci nahlédnou do jindy nepřístupných míst, pod ruce kurátorům, odborníkům nebo umělcům,“ slibuje ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.