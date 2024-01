Městská policie Hradec Králové v okolí vlakového nádraží jen za loňský rok řešila 3 tisíce událostí. Pardubice jsou na tom o něco lépe, alespoň co se týká statistik.

Vražda na hradeckém nádraží se podle policistů stala v místě, kam nemá veřejnost vstupovat. Přesto tento čin vyvolal otázky, zda by muži zákona neměli být v podobných lokalitách důslednější

Koukejte na to, kam vaše děti chodí a s kým se stýkají, truchlí Romové po vraždě

„Pocit strachu jsem tu zažila nespočetněkrát, rozhodně to tu není nic příjemného. Já navíc nejčastěji cestuji sama. Myslím si, že to ale není problém jen v Pardubicích,“ uvedla 20letá studentka Markéta, která z Pardubic dojíždí do Brna.

Dopravní uzel

Prostor před nádražím má být vstupní branou do města, ale i podle pardubických strážníků lokalita patří k těm problematickým. Hlídky na náměstí Jana Pernera míří denně. Pardubice leží na frekventovaném a strategickém železničním uzlu, což je znát i na vytíženosti tohoto místa. Navíc se jedná o místo, kam míří cestující z MHD a nově i autobusového terminálu.

VIDEO: Nádraží musí znovu patřit všem Hradečákům, říká primátorka Springerová

„V rámci běžného výkonu tam strážníci provádí kontrolu několikrát denně. Navíc je celý prostor střežen kamerovým systémem. Za uplynulý rok v tomto místě evidujeme více než tisícovku událostí,“ informovala mluvčí Městské policie Pardubice Lucie Klementová.

Podle strážníků velkou část tvořily dopravní přestupky, dále součinnost s dopravním podnikem, kdy hlídky na žádost revizorů ověřovaly totožnost černých pasažérů.

Drogy, alkohol a krádeže

„Ve velkém zde také hlídky městské policie řeší porušování městské vyhlášky, která v této lokalitě zakazuje konzumaci alkoholu na veřejném prostranství. Dále zde strážníci řeší přestupky proti veřejnému pořádku i majetku, drobné krádeže i krádeže jízdních kol,“ přiblížila Klementová.

Pardubice bojují proti opilcům. Město rozšířilo místa, kde se nesmí pít

Uvnitř haly má pardubické nádraží svou vlastní ostrahu, která dohlíží na pořádek. Strážníci jsou ostraze k dispozici. Voláni jsou nejčastěji v případech, kdy je někdo uvnitř haly pod vlivem alkoholu, dochází tam k fyzickým potyčkám nebo se někdo zraní.

Na samotném nádraží na pořádek, pro Správu železnic, dohlíží zaměstnanci společnosti firem Centr Group, Indu Praha, Nero Security a K2S Facility.

„S její činností jsme v Pardubicích spokojeni. Stejně tak zde funguje velice dobrá spolupráce s Policií ČR,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová s tím, že by cestující měli respektovat provozní řád nádraží, který je umístěn v prostorách každé stanice.

„V případě porušení provozního řádu je pracovník ostrahy povinen zasáhnout. Osoby může z prostor vykázat nebo na místo přivolat policii a řešit situaci za jejich spolupráce,“ dodala Eberl Friebová.