Blíží se oprava odbavovací haly na hlavním nádraží. Hlavní slovo mají památkáři

Práce na pardubickém nádraží nekončí. Stavbaři, pod podhledem památkářů, se přesunou do nádražní haly. Památkáři chtějí návrat do roku 1958. Dělnici se tak i tady budou držet hesla, co nepůjde opravit, to se bude replikovat. Kompletní rekonstrukce by podle Správy železnic neměly stát více než jednu miliardu korun.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Oprava vlakového nádraží v Pardubicích nekončí. Na řadě je odbavovací hala | Foto: Deník/Nikola Remešová

Legendární znělka, která téměř dvacet let hrála při příjezdů vlaků, barevná mozaika zvěrokruhu, o které zpívá i pardubická Vypsaná fixa, kino, prodejna perníku, nádražní restaurace, nebo Krychlič. To vše si cestující mohou spojit s nádražní budovou pardubického hlavního nádraží. Odbavovací halu teď čeká kompletní rekonstrukce. Proměna pardubického nádraží: Pro cestující jen restaurace, zbytek železničářů Správa železnic (SŽ) chce prostor opravit a zároveň mu vrátit vzhled z roku 1958, kdy se otevřelo. „Já jsem také přesvědčený, že tohle je opravdu jedna z nejkrásnějších budov poválečného Československa. Nás teď bude čekat oprava toho, co je ještě možná víc vidět pro každého cestujícího, tedy odbavovací hala,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka při své poslední návštěvě Pardubic. Staniční budova, která veřejnosti začala sloužit před 65 lety, má zachovalé původní interiéry a je památkově chráněná. I tady tak bude rekonstrukce pod drobnohledem památkářů. Stavbaři budou muset zachovat uspořádání všech služeb i historické výzdoby. Kdo halu opraví, se zatím neví. „Předpokládám, že tendr na realizaci vypíšeme tento měsíc, nejdéle v říjnu, aby se práce rozběhly na jaře příštího roku a skončily v roce 2026. Celkové náklady této etapy by neměly překročit miliardu korun,“ informoval generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Budovu z konce 50. let minulého století Správa železnic nechá opravit uvnitř i venku. „Navážeme přesně na ten styl, který tu je v současné době. A opět, co nepůjde opravit, musí se replikovat. Samozřejmě naším cílem je, aby to bylo tak šetrné, aby to působilo jako v roce 1960,“ dodal Svoboda. Rekonstrukci tak podstoupí černobílá dlažba, reliéfy, černé obklady včetně barevných mozaik, luxfery ale i kliky, osvětlení nebo informační systém. Vlakem až do centra Pardubic. Nová zastávka bude stát 53 milionů Investor tak naváže na nedávno dokončenou rekonstrukci bývalého nádražního hotelu, kde dělnici museli často využívat netradiční technická řešení. „Stavba byla náročná, ale památkovou péči musím pochválit, že s nimi byla možná diskuze. Z něčeho neustoupili, z něčeho ustoupili,“ popsal spolupráci s památkáři stavbyvedoucí Marek Fibich, podle kterého stavba dopadla dobře. Proměna dominanty nádraží a nádražní restaurace stála více než půlmiliardy korun. Cestující se ale do ní moc nepodívají. Z bývalého hotelu je totiž školící středisko Správy železnic, z legendárního kina Sirius vznikl multifunkční sál. Modernizace železničního uzlu Pardubické hlavní nádraží je koridorová stanice, jejíž modernizace se dlouho odkládala. Od šedesátých let se realizovaly pouze dílčí opravy a nádraží už by dlouhodobě nedokázalo zvládat větší nápor vlaků. Aktuálně se rekonstrukce jedné z nejvytíženějších stanic v zemi už přehoupla do druhé poloviny. Stavbaři postupně modernizují nástupiště a samotné kolejiště, nad kterým už vyrostla i nová lávka na Duklu. Správa železnic dokončila rekonstrukci čtvrtého a výstavbu pátého nástupiště. Zbývá tak opravit už jen jediné. Eskalátory jsou hit. Některá zrekonstruovaná místa u nádraží Pardubáci neuvidí Pardubické nádraží navíc už zdobí nově zrekonstruovaná výšková budova, bývalého hotelu, kterou stavbaři opravili za 574 milionů korun. Zároveň železničáři dále pracují na modernizaci železničního uzlu, který bude stát více než 7 miliard korun, i zcela nové zastávce Pardubice- centrum. Kompletní obnova železničního uzlu i nádraží by měla podle plánu Správy železnic skončit v roce 2025. Pardubické nádraží



Nádraží stojí v místě bývalého cukrovaru, který zničily válečné nálety. Původní stavba z dílny architektů Karla Řepy, Karla Kalvody a Josefa Dandy začala fungovat v květnu 1958 a je památkáři vnímána jako nejkvalitnější funkcionalistické nádraží s hotelem v poválečném Československu. Detaily přestavby se konzultovaly s nedávno zesnulým architektem Miroslavem Řepou, synem Karla Řepy.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu