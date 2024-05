Lidé z Hradce a Chrudimi se konečně dostanou vlakem přímo do centra Pardubic

V pátek 31. května dojde ke slavnostnímu otevření lávky a zahájení druhé etapy rekonstrukce výpravní budovy Pardubice hlavní nádraží. Lávka spojuje nástupiště na pardubickém vlakovém nádraží a končí v ulici K Vápence, která se nyní rekonstruuje a měla by být dokončena na podzim.

Na konci dubna 2019 uzavřelo město Pardubice se Správou železnic Smlouvu o spolupráci, podle které Správa železnic vybuduje na nádraží lávku s cílem umožnit obyvatelům Dukly pohodlný a bezpečný přechod z vlakového nádraží na sídliště. Po otevření měla být lávka převedena do správy a vlastnictví statutárního města Pardubice. Na samotné výstavbě lávky se město spolupodílelo částkou 8,5 milionu korun.

„Vedeme, hlavně naše právní oddělení, intenzivní komunikaci se Správou železnic, jsem rád, že jsme dostáli svému závazku a schválili potřebnou smlouvu. Samotná smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 5 let, tedy do samotného převodu vlastnického práva ze strany Správy železnic na město,“ konstatoval náměstek Jan Hrabal zodpovědný za správu majetku města a dopravu.

Smlouva o úhradě nákladů se týká toho, že město Pardubice se zavazuje uhradit Správě železnic ceny za služby, které poskytuje v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky na úklid lávky a provoz dispečinku. Město rovněž hradí veškeré další náklady spojené s provozem lávky, jako jsou opravy, údržba, platby za energie na osvětlení, výtahy, eskalátory, náklady na zimní údržbu, a také náklady spojené s prohlídkami a revizemi zařízení lávky. Celková výše úhrady činí 7,5 milionu korun ročně.

„Po prvním roku provozu lávky vše vyhodnotíme a budeme jednat se Správou železnic ohledně dalšího postupu. Máme k dispozici dokumentaci k soutěžím, některé úkony by mohly do budoucna provádět Služby města Pardubic, pak může dojít ke snížení finanční náročnosti na provoz lávky,“ dodal Hrabal.