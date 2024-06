/FOTO, VIDEO/ Lávka nad pardubickým nádražím funguje teprve pár dní, ale už nyní se ukazuje, že to byl výborný nápad. Spojuje terminál se sídlištěm Dukla, čehož kromě cestujících využila v úterý třeba i jedna školní třída. Lávka však není celá zakrytá a silný vítr na ní lidé velmi pocítili. V kombinaci s deštěm nebo sněhem by tak cesta byla pocitově ještě nepříjemnější.

Zatím se dá říct, že Pardubice mají novou turistickou atrakci. V úterý před polednem totiž počet zvědavců, kteří přišli prozkoumat novou lávku nad pardubickým nádražím, převyšoval počet lidí, kteří ji využili při své cestě na vlak nebo z nádraží domů.

Na druhou stranu je skutečně se na co dívat. Lávka nabízí nejen pohled na nádraží a kolejiště z nezvyklé perspektivy, ale také jsou odtud vidět některá zákoutí Pardubic, kam se člověk běžně nedostane. „Přijeli jsme se podívat vyloženě jen na lávku a koukáme, že je nás takových víc,“ uvedl manželský pár, který se do Pardubic vydal z Hradce Králové. To že ji však už běžně využívají í místní, dokládala třeba řada kol provizorně přivázaných k plotům na dukelské straně.

Co se praktické stránky týká, nelze asi stavbě nic moc vytknout. Jednou z výhod je určitě to, že ústí nejen na jednotlivá nástupiště, ale také na dopravní terminál, odkud jezdí autobusy do dalších měst, a nedaleko jsou i nástupiště městské hromadné dopravy.

Samotný vnitřek tubusu působí poměrně mohutným dojmem a prostor, kudy se chodí, je velmi rozlehlý. Důkazem může být to, že když tudy procházela školní třída, úplně v klidu by se vedle ní vešly zřejmě i další dvě.

Světelné tabule s odjezdy vlaků jsou u vyústění na každé nástupiště a důležité je i to, že jsou na lávce dobře akusticky slyšet i všechna hlášení. Na nástupiště míří jezdící schody, pro vozíčkáře, ale třeba i maminky s kočárky jsou k dispozici výtahy. To se týká i konce lávky směrem na Duklu.

Právě východ směrem na sídliště je zatím jediným kazem. Když totiž lidé sejdou schody, dostanou se do úzkého koridoru ohraničeného železným plotem, který je dovede do nyní opravované, ale také dost prašné ulice. Na jejím konci se člověk ocitne přímo před zadním traktem areálu Dopravního podniku. Okolo nedaleké čerpací stanice pak přejde na sídliště Dukla.

Druhým problémem, který ale ještě nejde prověřit, mohou být vrtochy počasí a zejména příchod zimy. Za jasného a slunečného počasí může lávka skutečně být i zajímavým tipem na výlet. Otázka je, jak bude funkční při dlouho trvajících srážkách a hlavně až bude mrznout a sněžit. Zejména pokud by se zde tvořilo náledí, pak by byl pohyb po ní velmi komplikovaný. Tubus totiž není zakrytý celý, boky chrání pouze pevné, ale prodyšné mříže.

Celková délka nadchodu činí téměř 300 metrů. „Po svém dokončení bude sloužit každý den a otevřený bude dvacet čtyři hodin denně,“ informovala Nela Eberl Friebová, mluvčí Správy železnic.

Na samotné výstavbě lávky se město spolupodílelo částkou 8,5 milionu korun. Roční náklady na provoz pak vyjdou Pardubice na více než sedm milionů korun.