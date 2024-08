Byl čtvrtek 24. srpna roku 1944, po poledni začaly na Pardubice padat bomby. Nálet provedli spojenečtí letci s cílem zasáhnout zejména pardubickou rafinerii. Útok z nebe však kromě továrny na pohonné hmoty a letiště zničil i civilní objekty a zabíjel. Zasaženo bylo například nádraží a obytné domy v Pardubicích, ale také Svítkov či Popkovice. Při náletu zahynulo 213 lidí, 286 jich bylo zraněno. Od tragického dne uplyne v sobotu osmdesát let. Město chystá na víkend vzpomínkové akce.

Nad Pardubice 24. srpna 1944 po poledni dorazily z italských základen dva americké bombardovací svazy, řádově stovky těžkých čtyřmotorových bombardérů s ochranným doprovodem stíhaček. Ve 12 hodin a 17 minut zahájily útok.

Nálety spojenců zažily Pardubice v roce 1944 třikrát - v červenci, v srpnu a v prosinci. Ten srpnový byl však nejničivější. Všechny nálety byly součástí rozsáhlé celoevropské operace spojeneckých sil, jejímž cílem bylo zničit rafinerie zásobující německé válečné stroje palivem, včetně pardubické rafinerie minerálních olejů Fanto-Werke, dnes známé jako Paramo.

Ničivému srpnovému dennímu náletu předcházel o měsíc dříve nálet noční. V noci z 21. na 22. července 1944 zasáhly letecké pumy kvůli několika nepříznivým okolnostem obydlené oblasti ve východní části Pardubic. Tento útok si vyžádal 43 lidských životů a zničil 23 domů.

V prosinci přišel třetí a přesný nálet, jehož následkem byly také ztráty na životech. Došlo k němu 28. prosince 1944, provedlo jej 53 spojeneckých letadel a vyžádal si 7 obětí. Americké stíhačky se nad Pardubicemi objevily ještě v dubnu roku 1945, zaútočily na letiště, ale k obětem na životech ani ztrátám na majetku nedošlo.

„Zatímco červencové bombardování provedli Britové, v srpnu zaútočily americké bombardéry z italských základen. První bomby dopadly na rafinerii 24. srpna 1944 krátce po poledni a ve čtyřech vlnách bylo shozeno více než 1 100 bomb," popisuje Šárka Kuchtová z Institutu Paměti národa v Pardubicích. Útok zasáhl nejen rafinerii, ale také cukrovar, továrnu Kapo, nádražní halu a obytné domy ve městě, včetně veřejných krytů. „Bomby zasáhly i přilehlé obce Svítkov, Popkovice a Nové Jesenčany. Celkem bylo úplně zničeno 83 domů a více než 600 dalších bylo různě poškozeno,“ doplnila Šárka Kuchtová.

Ve 12:17 se rozezní zvony

Město Pardubice si 80. výročí bombardování města připomene v sobotu 24. srpna 2024 hned na několika místech. Ve 12 hodin a 17 minut se rozezní kostelní zvony ze tří městských svatostánků, Pardubice událost připomenou ve stejný čas také prostřednictvím městského rozhlasu. Od 10 hodin do 15 hodin magistrát bezplatně zpřístupní stálý kryt civilní ochrany na Dubině na adrese Erno Košťála 1012, kde je část expozice věnována právě bombardování města. Návštěvnicí mohou zažít také pocity lidí při bombardování, a to v replice sklepního prostoru, do kterých se lidé za války ukrývali.

Večer od 19 hodin se bude konat v kostele sv. Bartoloměje chrámový koncert věnovaný obětem bombardování Pardubic v roce 1944.

