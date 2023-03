„Vzhledem k tomu, že se jedná o území, které má velký potenciál a spadá do městské památkové rezervace, bude nutné brát ohled také na historické a kulturní hodnoty,“ sdělil k plánované rekonstrukci primátor města Jan Nadrchal.

Zapojení veřejnosti



Dotazník je možné vyplnit elektronicky na odkazu nebo prostřednictvím QR kódu.



Zdroj: Město Pardubice



Kromě online podoby dotazníku město vytvoří jeho tištěnou verzi, která vyjde v dubnovém Radničním zpravodaji. Vyplněný dotazníkový list bude možné odevzdat na podatelně Magistrátu města Pardubic (Pernštýnské náměstí 1) do pátku 7. dubna.

Podle radních má nová podoba náměstí redukovat nadbytečné objekty, které prostor tříští, a plochu naopak doplnit o novou výsadbu, aby se místo oživilo a bylo pro veřejnost více atraktivní. Na revitalizaci náměstí chce radnice získat dotace.

„Náměstí Republiky by mělo jako ‚předpokoj‘ historického jádra v budoucnu lépe sloužit, aby tu byl dostatek prostoru pro pohyb pěších i cyklistů, protože dnes bohužel převládá motorová doprava. Věříme, že pečlivým očištěním a kultivováním tohoto památkově hodnotného místa můžeme vytvořit přehledný, bezpečný a lépe prostupný veřejný prostor doplněný o kvalitní smysluplnou zeleň,“ popsal za tým jih.architekti Matěj Šebek. Podle primátora má být finální návrh stavby hotov do poloviny letošního roku.

Náměstí Republiky režimy kradly. Stála zde říšská slepice, Lenin i traktor

Pardubáci mohou své názory vyjádřit v dotazníku. „Na jeho základě bychom se rádi zorientovali v tom, co lidé považují na náměstí za pozitivní, negativní a jaké by mělo být podle nich náměstí v budoucnu,“ doplnil Šebek. Architekti se pak podle svých slov pokusí podněty od lidí zapracovat do návrhu revitalizace.

O podchodu stále není jasno

Co bude s podchodem u Zelené brány, který je zavřený více než sedm let, ale pardubičtí politici stále neví. „Celou problematiku podchodu řešíme koncepčně v připravované částečné proměně náměstí Republiky,“ informoval náměstek primátora Jan Hrabal s tím, že žádné další informace nyní nemá. V návrhu architekti ale mluví pouze o nadzemní části podchodu.

Ani v minulosti město, které je vlastníkem podchodu, nenašlo způsob, jak místo využít. Buď na radnici nepanovala shoda, nebo nebyly peníze. Podchod nejprve sloužil jen pro chůzi pod náměstím, později byl prostor využit pro komerční účely. Největším problémem je zatékání vody. Aby mohl být podchod zachován, je nezbytná nákladná rekonstrukce. Ve hře je pak několik variant - obnovení podchodu, obnova pro komerční využití, zakonzervování nebo zasypání, tedy zrušení podchodu.

Pardubice chtějí bojovat s vysokými teplotami. Pomoci má více zeleně v centru

„Můj návrh již za mé účasti v radě města v minulém volebním období byl zrušit alespoň nevzhledné přístřešky, které zakrývají vstupy do podchodu. Bohužel při finanční krizi při covidové pandemii bylo i od tohoto upuštěno. Nicméně, moje doporučení trvá,“ řekl opoziční zastupitel města Vít Ulrych.

Pardubické náměstí Republiky se dočká více stromů. Ubudou ale parkovací místa

Rekonstrukce je nejspíše v nedohlednu. „Podchod bych nyní zakonzervoval, v tuto chvíli myslím, že není nutný. Ideální vize by byla dostat dopravu v místě přechodu a podchodu pod zem, ale nevím, jestli se někdy dočkáme dostatku finančních prostředků, aby se toto řešení mohlo i realizovat,“ dodal Ulrych.

Stávající stav podchodu



Na jaře roku 2016 se podchod kvůli špatnému technickému stavu zavřel a od té doby chátrá. Problémem podchodu je, že do něj už řadu let zatéká. Voda tak způsobila odpadávání omítky i problémy s elektroinstalací. Vzniklá vlhkost je podle expertů z hygienických důvodů nebezpečná.