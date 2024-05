Lékaři, kteří v pardubické nemocnici podali výpovědi, je v termínu stáhli

Na konci března podalo v pardubické nemocnici výpovědi 56 lékařů. Pro krajskou nemocnici to znamenalo třináct procent doktorů. Pokud by je nestáhli, ocitlo by se vedení v obtížně situaci. Během dvouměsíční lhůty ale proběhlo několik jednání a výsledkem je, že až na jednoho lékaře všichni ostatní své výpovědi stáhli.

Pardubickou nemocnici nakonec téměř všichni lékaři, kteří podali výpovědi, neopustí. | Foto: Deník/Nikola Čížková