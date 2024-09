Pro předplatitele

Andrea Homolková dnes 18:10

Některé ze zaměstnanců Pardubické nemocnice již několik let trápí problémy s nedostatkem parkovacích míst na pozemku nemocnice. Těch totiž v současné době není kvůli limitům a možnostem areálů dostatek. To by se ale časem mělo změnit, protože kraj plánuje rozšíření parkovišť a výstavbu parkovacích domů.