„V úterý zde skutečně mělo proběhnout pravidelné cvičení traumaplánu. V souvislosti s událostmi v Ostravě jsme však od něj upustili. V personálu a pacientech jsme nechtěli vyvolávat nepříjemné pocity a paniku,“ informovala mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Pozůstalým tragédie vyjádřila upřimnou soustrast.

„Události v ostravské nemocnici námi hluboce otřásly, chtěli bychom vyjádřit upřímnou soustrast rodinám a blízkým obětí a účast zaměstnancům fakultní nemocnice.“

Ostravský případ také bude mít v následujících dnech dopad na pardubické pacienty. Nemocnice se totiž rozhodla pro větší zajištění jejich bezpečí.

„Jsme v úzkém kontaktu s Policií ČR. V souvislosti s událostmi v Ostravě už jsme byli policií kontaktováni a v areálech našich nemocnic se z důvodu zvýšené bezpečnosti budou pohybovat policejní hlídky, které mohou navštívit i vnitřní prostory budov,“ dodala mluvčí.

Podle ní je však zajištění plnohodnotné bezpečnosti v areálech, jakými jsou nejenom nemocnice, ale například i supermarkety, takřka nereálné.

Riziku se člověk nevyhne

„V institucích, které nejsou přísně uzavřeny, střeženy a jejich vstupy řízeny, se takové riziko nikdy vyloučit nedá. Není možné provádět osobní prohlídku všem osobám, které vyhledají ošetření nebo jsou hospitalizovány, jejich doprovodům, návštěvám a podobně. Návštěvy jsou po domluvě běžné téměř neomezeně a nemocnice není věznicí,“ uvedla mluvčí Semrádová.

Pokud má pacient legálně drženou zbraň a bere si ji do nemocnice, existuje na to speciální postup.

Nemocnice však nemá jistotu, zda ho dodrží. Správně by to pacient měl nahlásit při příjmu, zbraň odevzdat do úschovy a při propuštění si ji vyzvednout.

Podle Semrádové nemůže nikdo z doktorů či nemocničního personálu lidi šacovat či jej bez jeho souhlasu prohledávat.

Amerika u nás?

Mluvčí Nemocnic Pardubického kraje doplnil i známý bezpečnostní expert Andor Šándor.

„Nevěřte tomu, že když každý z nás bude mít u sebe zbraň, tak něčemu podobnému vždy zabráníme. Zacházet adekvátně se zbraní je jedna věc, druhou je schopnost reagovat, když se něco podobného stane. Ano, chce to cvik a 'koule' to zvládnout. Kdo nikdy v takové situaci nebyl, tak neví, o čem mluví,“ uvedl Šándor a dodal: „To, co se stalo v ostravské fakultní nemocnici, aniž ještě víme cokoli o pachateli a jeho motivu, je otřesný čin. Ukazuje se, že ani my nejsme ušetřeni šílených střelců, o kterých se většina lidí domnívala, že mohou řádit jen v Americe,“ řekl Andor Šándor.

Podle něj je nemocnice klasický měkký cíl. A ten, pokud má sloužit k tomu, k čemu byla zřízena, nemůže být nikdy zcela bezpečná.

„Současná stoupající míra nenávisti, hrubosti, netolerance, sprostoty a agrese mezi občany může nebezpečně přispívat k těmto projevům násilí,“ uzavřel Šándor.

Případy v kraji



22. září 2011 – Muž ve Svitavách několika ranami z krátké střelné nelegálně držené zbraně zastřelil svou družku a její nezletilou dceru. Následně spáchal sebevraždu.



2. září 2011 – V obci Široký Důl u Poličky zavraždila matka své čtyři děti ve věku od dvou měsíců do deseti let a poté se pokusila o sebevraždu. Policie ji následně obvinila z vraždy. Tragédii ohlásil její druh.



1. března 2004 – ve Svitavách tehdy 16 letý učeň ubodal 18 ranami učitele 60letého učitele. Podle dostupných údajů to byl první útok na kantora v Česku při výuce.