Na situaci, která se stala v sobotu, upozornila Česká televize. Na výzvu lékařky se do nemocnice dostavili příbuzní devadesátiletého pacienta, aby převzali jeho věci.

„Když jsem se šla podívat na lůžko, na kterém děda skonal, nevěřila jsem svým očím. To se nedá popsat, když tam najednou vidíte toho člověka pokojně spát. Byl to absolutní šok. Otřáslo to námi,“ řekla České televizi snacha pacienta. Manželka (83) pacienta málem zkolabovala, když svého muže uviděla živého.

Nemocnice se rodině omluvila a celou situaci prověřuje. Rodina ale zvažuje žalobu za psychickou újmu.