Drozdice jsou pořád rozdělený na dvě části, které odděluje řeka. V místě platí zákaz vjezdu a zákaz vstupu obyvatel.

„Je oddělených osm domů, stojí samostatně u řeky. Obyvatelům byla nabídnuta evakuace, nikdo ji nepřijal i přesto, že jsme je chtěli přesunout do obecního domu v Mněticích. Tam voda zatím nikoho neohrožuje. Lidé ji mají na zahradách, ve sklepech, ale nikde to není tak, že by to ohrožovalo zdraví či majetek,“ Deníku uvedl starosta městského obvodu Pardubic IV. Jan Procházka.

V Nemošicích stoupla voda ráno mezi čtvrtou a pátou hodinou. „Je v třech, čtyřech ulicích. Je tam zatopených pár sklepů a v tuto chvíli tam jsou složky IZS. Co mám informace od občanů, tak teď nic víc nepotřebují. Ráno jsme sehnali 130 pytlů od Služeb města Pardubic a od hasičů z Třebosic, takže stav je ustálený. Informace z Nemošic je taková, že voda klesá. To znamená, že vodu odvádí Metelka, což je důležitá informace. Pomohly nám ostřešanské rybníky, kdy to všechno utěsnily a tím pádem Metelka teď odvádí tu vodu co je v ulicích do Chrudimky,“ dodal Procházka.

V Nemošicích je omezena i doprava, vjíždět se nedá například do ulic Příčná, Mnětická nebo Sportovní, a uzavřeny jsou všechny silnice ve směru od Žižína. Dále je uzavřena silnice z Černé za bory do Mnětic, průjezd Drozdicemi a nově byla uzavřena i silnice z Ostřešan do Drozdic.