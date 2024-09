Historicky nejvyšší hladiny vody by měla po víkendu dosáhnout Chrudimka v pardubické části Nemošice. Podle modelových předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu bude kulminovat na úrovni 369 cm.

Očekávaný průtok Chrudimky dosáhne až 206 m³/s, což odpovídá devadesátileté vodě. „V pátek ráno jsme narychlo nakoupili 200 pytlů, které jsme si za pomoci městských služeb nechali naplnit pískem a aktuálně je rozvážíme do ohrožených oblastí,“ uvedl starosta městského obvodu Pardubice IV. Jan Procházka.

close info Zdroj: Deník/Jakub Louda zoom_in Řeka Chrudimka v Nemošicích nedaleko parku Bubeneč

Hladina řeky Chrudimky se po víkendu přiblíží dosavadnímu rekordu, který pravděpodobně překoná dosavadní maximum z roku 1997. Během letních měsíců toho roku vystoupala Chrudimka v Nemošicích na 324 cm, přičemž aktuální modely ukazují, že hladina může být o mnoho centimetrů vyšší. Očekává se, že řeka dosáhne svého maxima po víkendu a s sebou přinese průtok, který odpovídá hodnotě devadesátileté vody (Q90).

Mobilní protipovodňové zábrany, které město Pardubice dříve úspěšně využilo, jsou připraveny k instalaci. Mluvčí pardubického magistrátu Alexandra Tušlová uvedla, že pardubické městské služby jsou připraveny v případě potřeby tyto zábrany instalovat podél Chrudimky v Bubeníkových sadech. „Toto hrazení bude zřízeno na základě pokynu povodňové komise, pokud dojde k překročení III. stupně povodňové aktivity na Chrudimce v profilu Nemošice a prognóze dosažení padesátileté vody,“ doplnila Tušlová.

close info Zdroj: Deník/Jakub Louda zoom_in Řeka Chrudimka v Nemošicích nedaleko parku Bubeneč

Reportér Deníku na místě oslovil místní obyvatele. Ti se na velkou vodu připravují standartním způsobem. „Od doby, co zde bydlím, jsem nezažila, že by se řeka Chrudimka rozvodnila natolik, že by napáchala vydatné škody a ohrozila život nemošických obyvatel,“ uvedla jedna z místních žen.

Meteorologové varují před dalším nárůstem hladin kvůli vydatným srážkám, které jsou očekávány v následujících dnech. Aktuální výstrahy ČHMÚ upozorňují na extrémní srážky, které by mohly výrazně ovlivnit situaci nejen na Chrudimce, ale i v dalších oblastech Pardubického kraje. Situace v Nemošicích by však měla být i přes nepříznivé prognózy pod kontrolou.

Řeka Chrudimka v Nemošicích | Video: Jakub Louda

,,Nemyslím si, že Nemošice představují nejrizikovější oblast. Nejohroženější jsou aktuálně Drozdice a Mnětice, kde voda pravděpodobně vyteče ven. Držíme víkendovou pohotovost. Zalarmovali jsme hasiče SDH Drozdice a SDH Mnětice,“ uvedl starosta Jan Procházka.

Historické rekordy a význam Chrudimky

Řeka Chrudimka hraje důležitou roli v životě Pardubického kraje. Pramení v Železných horách a protéká malebnými údolími, než se vlévá do Labe u Pardubic. Historicky však byla také zdrojem povodňových škod, především kvůli své citlivosti na prudké deště. Mezi nejvýznamnější povodně patří události z července 1997, kdy hladina vystoupala na 324 cm, a z března 2006, kdy dosáhla 316 cm.

Nemošice, městská část Pardubic, je jedním z míst, která jsou povodněmi ohrožena nejvíce. Díky zavedení protipovodňových opatření a pohotovosti místních služeb jsou však obyvatelé lépe chráněni než v minulosti. Přesto je třeba i nadále věnovat pozornost vývoji počasí a hladině Chrudimky, která se v období vydatných dešťů může stát nevyzpytatelnou.