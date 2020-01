„Pan Nguyen 150 litrů piva nechce. Sám nepije,“ vysvětlila mluvčí Městské policie Pardubice Lucie Klementová. Dar chtěl věnovat Středisku rané péče v Pardubicích, které pomáhá dětem se zdravotním postižením. Jenže cenu za čin fair play je možné vydat pouze v pivu.

Co s tím? „Od 1. února bude cena v podobě 300 lahví piva k mání u pana Nguyena v krámku v Pardubicích. Bude k nim zvláštní kasička. Za tohle darované pivo můžete vy darovat peníze jako za lahváč, nebo i víc, do téhle zvláštní kasičky. Co tam přispějete, pan Nguyen předá Středisku rané péče,“ uvedla Lucie Klementová.